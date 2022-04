Bahlil: Jangan Terkecoh dengan Data Investasi Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, realisasi investasi di Indonesia saat ini sudah merata dari berbagai belahan dunia dan tidak dikuasai satu negara tertentu.

Berdasarkan negara, posisi pertama masih ditempatkan oleh Singapura yang menjadi negara paling banyak menanamkan modal di Indonesia sebesar US$ 3,6 miliar.

"Singapura ini saya tidak bosan-bosan mengatakan jangan kita terkecoh dengan data soal negara asal ini. Karena Singapura itu saya tidak yakin bahwa ini uang orang Singapura semua. Singapura ini cuma jadi hub saja," kata Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Kemudian posisi kedua, negara Hong Kong dengan realisasi sebesar US$ 1,5 miliar. Disusul kemudian oleh Tiongkok dengan US$ 1,4 miliar dan Jepang dengan US$ 800 juta, serta Amerika Serikat (AS) dengan US$ 600 juta.

"Jepang dan AS ini kuartal I tahun lalu tidak masuk lima besar. Tapi sejak kuartal IV 2021 sudah masuk dan posisinya stabil," katanya.

Tak hanya itu, pemerataan aliran modal di Indonesia juga berasal dari sejumlah negara negara Eropa, seperti Inggris dan Belanda yang masuk di posisi delapan dan sepuluh.

"Jadi sudah merata, beda dengan anggapan seolah di negara kita hanya dikuasai satu negara tertentu," tegasnya.

Adapun investasi Inggris sepanjang Januari-Maret 2022 mencapai US$ 228,4 juta, sementara Belanda mencapai US$ 178 juta dolar. "Kalau tahun kemarin ada Swiss, sekarang Inggris dan Belanda. Jadi sudah mulai merata," katanya.

Sumber: Investor Daily