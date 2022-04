Harga Minyak Menguat meski Dolar Melonjak, Ini Penyebabnya

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mencatat kenaikan moderat pada Rabu (27/4/2022) meskipun dolar AS melonjak, yang membuat barel lebih mahal. Sementara wabah virus corona di Tiongkok mengaburkan prospek ekonomi pada importir minyak mentah terbesar di dunia.

Persediaan minyak tetap ketat pada produsen minyak terbesar dunia, Amerika Serikat (AS), karena data pemerintah menunjukkan stok minyak mentah naik moderat pekan lalu karena persediaan bahan bakar menurun.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 33 sen jadi US$ 105,32 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik 0,3% jadi US$ 102,02 per barel.

Dolar AS menguat ke level tertinggi dalam 5 tahun, membuat pembelian minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. “Ini (adalah) sentimen risk-off dengan dolar AS lebih kuat dan pembatasan mobilitas di konsumen minyak terbesar kedua, Tiongkok,” kata analis komoditas UBS Giovanni Stauvono.

Administrasi Informasi Energi AS mengatakan stok minyak mentah naik hanya 692.000 barel pekan lalu, jauh dari ekspektasi. Sementara persediaan distilat, yang meliputi solar dan bahan bakar jet, turun ke level terendah sejak Mei 2008.

Pasar energi di seluruh dunia sedang menghadapi gangguan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi selanjutnya yang dijatuhkan pada Moskow oleh AS dan sekutunya.

Perusahaan besar Inggris Shell mengatakan tidak akan lagi menerima minyak sulingan yang dicampur dengan produk Rusia, menurut dokumen perdagangan. Sementara Exxon Mobil mengatakan menyatakan force majeure pada operasi Sakhalin-1 di bagian timur jauh Rusia.

