Harga Emas ke Level Terendah 2 Bulan karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah ke level terendah lebih 2 bulan pada hari Rabu (27/4/2022) karena penguatuan dolar di tengah ekspektasi pengetatan kebijakan moneter yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 1,1% menjadi US$ 1.884,74 per ons, setelah ambles ke US$ 1.881,45 level terendah sejak 24 Februari. Adapun harga emas berjangka AS turun 1% jadi US$ 1.885,7.

"Ada pelarian ke tempat yang aman dari mata uang lain ke dolar AS, harga emas akan berjuang untuk reli antara sekarang dan pertemuan Fed," kata ahli strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkron.

Indeks dolar naik ke level tertinggi sejak Januari 2017, didorong ekspektasi bahwa bank sentral AS akan lebih hawkish. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan 3-4 Mei.

Naiknya suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Dolar juga dilihat sebagai aset safe-haven saingan emas selama krisis ekonomi dan politik.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1% menjadi US$ 23,23 per obs, platinum ambles 0,6% menjadi US$ 915,51, dan paladium naik 0,9% menjadi US$ 2.198,66.

Investor juga mengamati penghentian pasokan gas Rusia ke Polandia dan Bulgaria dengan cermat setelah Gazprom mengatakan kepada kedua negara bahwa perusahaan menyetop pasokan karena mereka menolak membayar gas dalam rubel, seperti yang diminta Moskow baru-baru ini. Langkah tersebut mendorong harga gas Eropa menguat dan euro melemah.

Keputusan terbaru Rusia ini diyakini bisa melumpuhkan energi di kedua negara tersebut. Sama seperti kebanyakan Eropa lain, dua negara itu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap gas Rusia.

Sejak awal Maret, Putin memang mengeluarkan daftar negara "musuh" dan menegaskan akan memberi pembalasan. Pada akhir Maret, ia mengumumkan rencana pembayaran minyak dan gas Rusia dengan mata uangnya rubel. Semua yang berkontrak, wajib membuka rekening di Gazprombank dan melakukan yang akan dikonversi menjadi rubel. Putin lalu mengancam akan memutus pasokan gas jika permintaan tidak dipenuhi sepenuhnya.

Sumber: CNBC