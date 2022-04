Blibli Perkuat Ekosistem Omnichannel Commerce Selama Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Memahami kebutuhan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan gaya hidup digital dan menyediakan setiap kebutuhan pelanggan, Blibli memperkuat ekosistem omnichannel commerce dengan beragam inovasi berbasis teknologi untuk hadirkan kualitas produk dan pelayanan yang seamless serta terintegrasi.

Inovasi ini diperkuat dengan diterimanya penghargaan Indonesia Best CEO dalam Online Mall Category oleh The Economics Research and Consulting untuk CEO dan founder Blibli, Kusumo Martanto.

Penghargaan ini adalah hasil dari survei yang diikuti oleh hampir 10.000 responden dengan profesi karyawan selama periode Januari-Maret 2022, dengan mengukur empat parameter yaitu, popularitas, kompetensi, personality dan crisis leadership.

Kusumo Martanto mengatakan, pandemi Covid-19 turut mengubah lanskap bisnis dan industri. Salah satunya, meningkatkan kesadaran akan transformasi digital dan mempercepat prosesnya.

Berpegang pada landasan growth mindset, Blibli menghadirkan berbagai solusi terhadap setiap tantangan industri perdagangan elektronik di tanah air dan membuka akses bagi pelanggan, mitra bisnis, brand partners, termasuk brand dan produk-produk lokal, agar dapat menikmati inovasi digital serta pengalaman ritel terbaik melalui strategi omnichannel yang terintegrasi dan menyeluruh.

"Sebuah penghormatan bisa mendapatkan penghargaan ini, tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras setiap Bliblioneers untuk terus memperkuat ekosistem. Salah satunya, dengan senantiasa mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan serta menjadikannya sebagai fokus dari setiap inovasi yang dihadirkan," kata Kusumo Martanto, dalam keterangan pers, Kamis (28/4/2022).

Sejalan dengan misi besar untuk memberdayakan sumber daya dalam negeri dan membangun ekosistem digital yang kokoh, Blibli memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan, memberdayakan mitra bisnis, menciptakan inovasi solusi nyata dan memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan guna memajukan potensi ekonomi digital Indonesia dengan terus mengakselerasi adopsi dari offline ke online.

"Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkarya dan selalu menghadirkan gaya hidup digital yang lebih terintegrasi. Kami berharap setiap inovasi yang dihadirkan selalu memastikan pengalaman terbaik dan sesuai bagi pelanggan," tutup Kusumo Martanto.

