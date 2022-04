Kuartal Pertama 2022, Boeing Merugi Rp 17,4 Triliun

Chicago, Beritasatu.com- Boeing membukukan kerugian US$ 1,2 miliar (Rp 17,4 triliun) pada kuartal pertama 2022 karena masalah pesawat jet terus berlanjut. Seperti dilaporkan AP, Rabu (27/4/2022), kerugian Boeing itu lebih besar dari yang diperkirakan Wall Street.

Boeing menyatakan pendapatan kuartalan perusahaan jauh dari ekspektasi. Perusahaan mengalami kerugian besar di bisnis pesawat sipil dan pertahanannya.

“Kuartal yang lebih berantakan daripada yang kita inginkan,” kata CEO David Calhoun mengakui di berita CNBC.

Saham Boeing Co, yang berbasis di Chicago di Amerika Serikat, turun 10 persen tak lama setelah bel pembukaan bursa Rabu. Boeing menawarkan beberapa optimisme untuk perbaikan, bagaimanapun, mengatakan bahwa perusahaan telah mengajukan rencana untuk melanjutkan pengiriman pesawat 787 dan meningkatkan produksi dan pengiriman jet penumpang 737 MAX selama kuartal tersebut.

Calhoun mengatakan perusahaan berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan arus kas positif sepanjang tahun terlepas dari tekanan pada program pertahanan dan pengembangan komersial Boeing.

Laporan triwulanan membawa berita mengecewakan bagi pemegang saham Boeing di beberapa bidang. Perusahaan kembali menunda pengiriman pertama yang diharapkan dari versi baru jet penumpang 777 jarak jauh, lorong ganda setidaknya satu tahun hingga 2025.

Langkah itu diharapkan secara luas, karena Boeing beradaptasi dengan standar sertifikasi yang telah diperketat sejak itu. regulator menyetujui MAX, kemudian terpaksa mengandangkan pesawat setelah dua kecelakaan mematikan.

Boeing menghabiskan biaya US$ 660 juta (Rp 9,6 triliun) untuk programnya membangun jet Air Force One kepresidenan baru, yang disalahkan pada biaya pemasok yang lebih tinggi, persyaratan teknis akhir, dan penundaan jadwal. Boeing juga membutuhkan biaya US$ 367 juta (Rp 5,3 triliun) untuk jet pelatihan militer.

Boeing mengatakan pihaknya mengajukan rencana kepada Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk melanjutkan pengiriman jet penumpang 787. Pengiriman tersebut telah dihentikan selama lebih dari satu tahun oleh masalah produksi yang sebelumnya dikatakan Boeing akan menambah biaya sekitar US$ 2 miliar (Rp 29,1 triliun), yang sudah tercatat senilai US$ 312 juta (Rp 4, triliun) pada kuartal pertama.

Maskapai mengharapkan musim panas yang booming, dengan pelancong yang kembali dalam jumlah besar setelah dua tahun pandemi virus corona. Tetapi beberapa dari maskapai, seperti American Airlines, telah memangkas jadwal musim panas karena mereka belum menerima Boeing 787 yang mereka pesan bertahun-tahun lalu.

