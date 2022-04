Harga Emas ke Level Terendah 2 Bulan karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas mencapai level terendah lebih 2 bulan atau 10 minggu pada Kamis (28/4/2022) karena penguatan dolar AS sehingga menekan permintaan logam mulia yang dihargakan dengan greenback. Sementara kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) pada Mei juga mengurangi daya tarik logam tersebut sebagai lindung nilai inflasi.

Harga emas di pasar spot turun menuju US$ 1.877.18 per ons, terendah sejak 16 Februari. Harga emas kemudian rebound 0,5% menjadi US$ 1.895,43. Sementara harga emas berjangka AS naik tipis pada US$ 1.896,7

"Emas telah bertahan di atas US$ 1.900, tetapi ada tekanan dari dolar, dan faktor Federal Reserve AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin minggu depan," kata Direktur Pelaksana GoldSilver Central, Brian Lan.

Indeks dolar berada di level tertinggi 5 tahun hingga di atas 103,82.

Penguatan dolar membuat emas yang dihargakan dengan greenback menjadi kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Adapon acuan imbal hasil obligasi atau Treasury AS tenor 10 tahun juga menguat karena investor menunggu kejelasan lebih lanjut tentang kebijakan "restriktif" yang rencananya akan dilakukan Fed minggu depan untuk memerangi inflasi yang membatasi pertumbuhan ekonomi.

Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga jangka pendek AS dan kenaiakn imbal hasil obligasi AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Namun, emas juga dipandang sebagai penyimpan nilai yang aman selama krisis ekonomi dan politik.

"Dengan emas gagal ke level lebih tinggi meskipun dilatarbelakangi perang Ukraina dan inflasi yang cepat, investor mungkin memutuskan mencari di tempat lain," kata Lan.

Lan menambahkan bahwa penguncian di Tiongkok untuk memerangi penyebaran Covid-19 juga telah memengaruhi permintaan dari konsumen utama emas.

"Jika harga emas terjadi penurunan lebih lanjut, level berikutnya yang harus diperhatikan mungkin berada di US$ 1.850," kata Kepala Strategi Pasar di IG, Yeap Jun Rong, mengatakan dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot melemah 0,5% pada US$ 23,17 per ons dan harga platinum naik 0,26% menjadi US$ 919,95. Aapun paladium naik 1,1% menjadi US$ 2,226,1.

