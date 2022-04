Mengenal CPO dan Produk Turunannya

Jakarta, Beritasatu.com - Minyak sawit atau CPO menjadi isu paling banyak dibicarakan dan menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir ini setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPalm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil. Beleid tersebut mulai berlaku Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB.

Dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan larangan ekspor sementara untuk produk CPO dengan kode HS 15111000, RBD palm oil dengan kode HS 15119020, dan RBD palm olein dengan kode HS 15119036, 15119037, dan 15119039.

BACA JUGA Harga CPO Tancap Gas Setelah Larangan Ekspor Indonesia

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, CPO merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia yang menghasilkan devisa negara cukup besar serta menyerap tenaga kerja sebanyak 16 juta pekerja baik langsung maupun tidak langsung. “Pada tahun 2021, devisa negara yang dihasilkan dari sawit mencapai angka US$ 35 miliar,” kata Eddy kepada Investor Daily, Jumat 29/4/2022).

Namun demikian, setelah pemberlakuan Permendag 22/2022 mulai 28 April 2022, Gapki belum bisa memperkirakan berapa total devisa negara yang dihasilkan dan diproyeksikan akan turun drastis. “Kami berharap pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor CPO tersebut untuk sementara, jangan dalam jangka panjang karena sangat merugikan negara,” katanya.

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily