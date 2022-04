Gangguan Pasokan, Harga Minyak Mentah Dunia Naik Lagi

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik untuk hari keempat pada hari Jumat (30/4/2022) karena kekhawatiran atas gangguan pasokan Rusia mengalahkan sentimen lockdown Covid-19 di Tiongkok, importir minyak mentah terbesar dunia.

Minyak mentah berjangka Brent naik 1,6% ke $ 109,34 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 0,6% ke $104,69 per barel.

Kedua kontrak akan berakhir pada minggu ini dan membukukan kenaikan bulanan kelima berturut-turut, didukung oleh meningkatnya kemungkinan bahwa Jerman akan bergabung dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dalam embargo minyak Rusia.

Namun, harga minyak tetap bergejolak, dengan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran lockdown meskipun berdampak pada ekonomi dan rantai pasokan globalnya.

“Dengan lockdown penuh sejak Maret, indikator ekonomi Tiongkok telah jatuh lebih jauh ke zona merah. Kami sekarang memperkirakan PDB Tiongkok akan melambat lebih lanjut di Q2, ”kata kepala ekonomi APAC Wood Mackenzie, Yanting Zhou.

“Volatilitas pasar minyak akan berlanjut, dengan potensi lockdown yang lebih luas dan berkepanjangan hingga Mei dan seterusnya, meningkatkan risiko jangka pendek untuk permintaan minyak Tiongkok dan penurunan harga.”

Di sisi pasokan, OPEC+ kemungkinan akan tetap pada kesepakatan yang ada dan menyetujui peningkatan kecil produksi untuk Juni ketika bertemu pada 5 Mei, enam sumber dari kelompok produsen mengatakan kepada Reuters, Kamis.

Sebuah dokumen kementerian ekonomi Rusia yang dilihat Reuters menunjukkan produksi minyak Rusia bisa turun sebanyak 17% tahun ini. Sanksi juga mempersulit kapal Rusia untuk mengirim minyak ke pelanggan, mendorong Exxon Mobil Corp untuk mengumumkan force majeure untuk operasi Sakhalin-1 dan membatasi produksi.

Sumber: CNBC.com