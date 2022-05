Harga Minyak Positif di Tengah Kekhawatiran Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak berbalik arah ke wilayah positif pada hari Senin (2/5/2022) di tengah kekhawatiran terbatasnya pasokan akibat potensi larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 44 sen menjadi US$ 107,58 per barel, sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS menguat 48 sen, atau 0,46% jadi US$ 105,17 per barel.

Kedua acuan harga minyak turun lebih US$ 2,00 pada awal sesi di tengah berita bahwa Komisi Eropa dapat menghindarkan Hungaria dan Slovakia dari embargo minyak Rusia. Dijadwalkan Komisi Eropa akan menyelesaikan sanksi berikutnya terhadap Rusia pada Selasa (3/5/2022).

“Perhatian dengan cepat beralih pada ekspektasi bahwa embargo penuh tidak akan terjadi selama berbulan-bulan mengingat kebutuhan sebagian besar negara untuk menyediakan sumber pasokan alternatif,” kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, di Gallena, Illinois.

Uni Eropa cenderung melarang impor minyak Rusia pada akhir tahun, menurut dua diplomatnya, setelah pembicaraan antara Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa pada akhir pekan lalu.

Sekitar setengah dari 4,7 juta barel per hari (bph) ekspor minyak mentah Rusia pergi ke UE, memasok sekitar seperempat dari impor minyak blok itu pada tahun 2020.

Sementara negara-negara Barat telah menahan diri membeli minyak Rusia karena sanksi tersebut. Dampaknya pasokan global berkurang. Sementara India telah mengambil kargo Rusia dengan diskon besar-besaran.

Di sisi permintaan, aktivitas pabrik Amerika Serikat (AS) tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir 2 tahun di bulan April, menurut survei Institute for Supply Management (ISM) Senin. Namun, indeks aktivitas pabrik nasional ISM turun ke 55,4 bulan lalu, yang masih dianggap sebagai tanda ekspansi.

"Data ekonomi masih menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, jauh dari angka resesi,” kata analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Sementara bursa saham Jepang, Inggris, India dan di seluruh Asia Tenggara ditutup untuk hari libur pada Senin.

Tiongkok pada Sabtu (30/4/2022) merilis data yang menunjukkan aktivitas pabrik di ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut ke level terendah sejak Februari 2020 karena penguncian Covid-19.

Di sisi pasokan, National Oil Corp (NOC) Libya mengatakan pada Minggu (1/5/2022) pihaknya akan melanjutkan operasi sementara di terminal minyak Zueitina setelah menyatakan force majeure pada akhir April.

Sumber: CNBC