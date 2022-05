Bursa AS Naik 2 Hari Beruntun Jelang Kenaikan Suku Bunga Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada hari Selasa (3/5/2022) karena investor menantikan keputusan penting bank sentral Amerika Federal Reserve (the Fed).

S&P 500 naik 0,48% menjadi 4.175,48, Dow Jones Industrial Average naik 67,29 poin, atau 0,20%, menjadi ditutup 33.128,79, dan Nasdaq Composite yang berbasis teknologi menguat 0,22% menjadi 12.563,76.

Kenaikan Selasa melanjutkan reli akhir hari sebelumnya, setelah ketiga rata-rata indeks utama di bursa AS menghapus pelemahan dalam.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, penjual tampak kelelahan," kata analis Vital Knowledge Adam Crisafulli dalam sebuah catatan kepada klien.

Pergerakan positif bursa AS datang menjelang keputusan Federal Reserve pada hari Rabu.

Wall Street sebagian besar mengharapkan bank sentral menaikkan suku sebesar 50 basis poin minggu ini, sementara beberapa investor percaya ekspektasi pengetatan moneter yang agresif sudah diperhitungkan ke pasar.

Manajer dana lindung nilai miliarder Paul Tudor Jones mengatakan bahwa pengetatan Fed dan tanda-tanda bahwa ekonomi melambat, akan mengarahkan investor untuk menghimpun modal.

“Anda tidak dapat memikirkan lingkungan yang lebih buruk daripada tempat kita berada sekarang untuk aset keuangan. Jelas Anda tidak ingin memiliki obligasi dan saham," kata Jones.

Kenaikan S&P 500 di bursa AS dipimpin saham sektor energi. Exxon Mobil bertambah lebih 2% dan EOG Resources naik 3,8%. Sektor perawatan kesehatan dan utilitas juga menguat menyusul Pfizer naik hampir 2% setelah melaporkan kuartal pertama lebih kuat dari perkiraan.

Keuangan menjadi titik terang lainnya. Saham JPMorgan dan Morgan Stanley masing-masing naik lebih 2%.

April adalah bulan terburuk bagi bursa AS sejak Maret 2020 khususnya Dow dan S&P 500. April juga menjadi bulan terburuk bagi Nasdaq sejak 2008.

S&P 500 diperdagangkan di wilayah negatif, turun sekitar 13% dari rekor tertingginya.

Kenaikan suku bunga the Fed terjadi karena ada kekhawatiran tentang ekonomi global, karena penguncian Tiongkok dan perang di Eropa.

“Pasar terus menjadi sandera terhadap respons Covid-19 Tiongkok dan geopolitik," kata ahli strategi JPMorgan Mislav Matejka dalam sebuah catatan kepada klien.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC