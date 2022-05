Fed Naikkan Bunga 50 Basis Poin, Kenaikan Terbesar 2 Dekade

Washington, Beritasatu.com - Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) pada Rabu atau Kamis dini hari WIB (5/4/2022) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, langkah paling agresif dalam melawan inflasi tertinggi selama 40 tahun.

“Inflasi terlalu tinggi dan kami memahami kesulitan yang ditimbulkannya. Kami bergerak cepat untuk menurunkannya kembali," kata Ketua the Fed Jerome Powell dalam konferensi pers.

Kebijakan tersebut akan membuat kisaran target suku bunga dana federal mencapai 0,75% hingga 1%, dibandingkan kisaran sebelumnya pada rentang 0,25% hingga 0,5%. Ini merupaka kenaikan paling agresif yang pernah dilakukan The Fed sejak tahun 2000. The Fed mengatakan bahwa kenaikan ini terpaksa ditempuh demi menetralisir kondisi inflasi AS.

Powell mengatakan, The Fed berkomitmen untuk memulihkan stabilitas harga.

Pada Maret 2022 kenaikan inflasi AS year on year (yoy) telah mencapai 8,4% atau rekor tertinggi sejak Desember 1981.

Bunga the Fed tidak hanya mengatur berapa banyak bank membebankan satu sama lain dalam pinjaman jangka pendek, tetapi terkait berbagai tingkat utang konsumen yang dapat disesuaikan.

Seiring dengan kenaikan suku bunga,The Fed mengindikasikan akan mulai mengurangi kepemilikan aset pada neraca US$ 9 triliun. Progres akan dimulai secara bertahap. Tepatnya pada batas US$ 30 miliar per bulan dalam bentuk treasuries dan US$ 17,5 miliar per bulan dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek pada Juni-Agustus 2022. Kemudian, pada September batasnya akan dinaikkan menjadi maksimal US$ 60 miliar per bulan untuk treasuries dan US$ 35 miliar per bulan untuk sekuritas berbasis hipotek.

The Fed telah membeli obligasi untuk menjaga suku bunga rendah selama pandemi Covid-19. Namun lonjakan harga telah memaksa perubahan kebijakan moneter.

Investor mengandalkan The Fed sebagai mitra aktif dalam memastikan pasar berfungsi dengan baik, tetapi lonjakan inflasi mengharuskan pengetatan.

Pasar sekarang mengharapkan bank sentral terus menaikkan suku secara agresif pada beberapa bulan mendatang. Menyikapi hal itu, Powell hanya mengatakan bahwa pergerakan 50 basis poin harus dibahas pada beberapa pertemuan berikutnya. Namun Powell tampaknya mengabaikan kemungkinan The Fed menjadi lebih hawkish. “75 basis poin bukanlah sesuatu yang secara aktif dipertimbangkan oleh komite,” kata Powell.

"Ekonomi Amerika sangat kuat dan dalam posisi baik untuk menangani kebijakan moneter yang lebih ketat," katanya.

Sementara bursa saham AS melonjak setelah pengumuman The Fed. Adapun imbal hasil obligasi turun dari level tertinggi sebelumnya.

Sumber: CNBC