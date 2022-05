Bursa AS Naik, Investor Yakin Fed Bisa Kendalikan Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melonjak tajam pada Rabu (4/5/2022) setelah Federal Reserve (the Fed) menaikkan suku bunga 50 basis poin. Ketua the Fed Jerome Powell mengesampingkan bank sentral menjadi lebih agresif dalam memerangi inflasi.

Pergerakan tiga indeks utama di bursa AS positif. Dow Jones Industrial Average naik 932,27 poin, atau 2,81%, menjadi 34.061,06. S&P 500 menguat 2,99% menjadi 4.300,17. Nasdaq Composite yang sarat teknologi melonjak 3,19% menjadi 12.964,86. Itu adalah kenaikan terbesar sejak 2020 untuk S&P 500 dan Dow.

The Fed mengumumkan menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin, atau 0,5 poin persentase, dan mulai mengurangi neraca pada bulan Juni. Itu adalah kenaikan suku bunga terbesar sejak tahun 2000. Langkah the Fed telah diantisipasi investor.

Bursa AS naik tajam ketika Powell mengatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan lebih agresif dalam pertemuan mendatang. “Jadi kenaikan 75 basis poin bukanlah sesuatu yang secara aktif dipertimbangkan komite,” kata Powell.

“Saya pikir ekspektasi kita melihat inflasi, Anda tahu, mendatar.”

Founder Bokeh Capital Kim Forrest mengatakan pernyataan Powell membantu menghilangkan sebagian ketakutan dari pasar.

“Saya pikir menghilangkan itu (lebih agresif) dari meja ... bijaksana dan membuat lega,” kata Forrest.

Kenaikan suku bunga terjadi setelah bursa AS pada April berfluktuatif. Nasdaq cenderung dalam tren bearish. S&P 500 pada Rabu 13% di bawah rekor tertingginya. Kedua indeks tersebut mencapai level terendah tahun 2022 pada awal pekan ini.

Mantan Presiden Goldman Sachs Gary Cohn mengatakan bahwa kebijakan Powell sudah tepat.

Powell yakin the Fed dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan lonjakan pengangguran, mengutip tingginya jumlah lowongan pekerjaan dan neraca rumah tangga yang kuat. “Kami memiliki peluang bagus untuk melakukan pendaratan yang lembut,” kata Powell.

Sumber: CNBC