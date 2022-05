Sanksi Larangan Migas Rusia Makin Dekat, Harga Minyak Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada hari Rabu (4/5/2022), karena Uni Eropa (UE), blok perdagangan terbesar di dunia, menjabarkan rencana menghentikan impor minyak dan gas (migas) Rusia. Hal ini meningkatkan kekhawatiran ketatnya pasar energi karena Eropa memburu pasokan yang memadai.

Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$ 5,17, atau 4,9%, menjadi US$ 110,14 per barel dan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) berada pada US$ 107,81 per barel, naik US$ 5,40, atau 5,3%.

Acuan harga minyak mentah telah meningkat dalam 2 bulan terakhir setelah invasi Moskow ke Ukraina. Sampai saat ini, Uni Eropa enggan sepenuhnya memotong impor minyak dan gas Rusia. Rencananya Uni Eropa juga tidak akan melarang secara penuh untuk semua anggota Uni Eropa.

Eropa mengimpor sekitar 3,5 juta barel minyak dan produk minyak Rusia setiap hari. Selain itu, Eropa juga bergantung pada pasokan gas Moskow.

"Persediaan sangat ketat, jadi dengan kondisi ini ketika Anda berbicara tentang larangan ini, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana (Eropa) akan menebusnya," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu mengusulkan embargo minyak Rusia dilakukan bertahap. Selain itu, UE memberikan sanksi kepada bank papan atas Rusia.

"Langkah-langkah Komisi Eropa termasuk menghentikan pasokan minyak mentah Rusia secara bertahap dalam waktu 6 bulan dan produk olahan pada akhir 2022," kata von der Leyen.

Dia juga berjanji akan meminimalkan dampak ekonomi Eropa akibat langkah tersebut.

