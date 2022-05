Pasca-Rilis the Fed, Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melambung pada hari Rabu (4/5/2022) karena dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerka Serikat (AS) atau Treasury AS turun setelah Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell mengumumkan kenaikan suku bunga yang sudah diantisipasi. Hal ini menandai risiko terhadap ekonomi dari melonjaknya inflasi.

Harge emas di pasar spot naik 0,87% menjadi US$ 1.885,06 per ons. Harga emas sempat melonjak 1,2% setelah pengumuman kenaikan suku bunga. Sementara harga emas berjangka AS sebelumnya telah turun 0,8% pada US$ 1.885,4.

Indeks dolar jatuh karena Powell mengatakan inflasi terlalu tinggi, sehingga membuat emas batangan lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Acuan imbal hasil Treasury 10 tahun juga turun.

"Pasar memperkirakan pertemuan FOMC Mei hawkish, tetapi pasar emas memandang kenaikan 50 basis poin (bps) yang diantisipasi secara luas relatif dovish terhadap ketakutan hawkish," kata analis di Standard Chartered, Suki Cooper.

The Fed dalam keputusan kebijakannya menaikkan suku bunga acuan 0,5 poin persentase, lompatan terbesar dalam 22 tahun.

Kebijakan tersebut akan membuat kisaran target suku bunga dana federal mencapai 0,75% hingga 1%, dibandingkan kisaran sebelumnya pada rentang 0,25% hingga 0,5%. Ini merupaka kenaikan paling agresif yang pernah dilakukan The Fed sejak tahun 2000. The Fed mengatakan bahwa kenaikan ini terpaksa ditempuh demi menetralisir kondisi inflasi AS

Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan akan mulai memangkas kepemilikan obligasi bulan depan sebagai langkah lebih lanjut dalam upaya menurunkan inflasi.

Progres akan dimulai secara bertahap. Tepatnya pada batas US$ 30 miliar per bulan dalam bentuk treasuries dan US$ 17,5 miliar per bulan dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek pada Juni-Agustus 2022. Kemudian, pada September batasnya akan dinaikkan menjadi maksimal US$ 60 miliar per bulan untuk treasuries dan US$ 35 miliar per bulan untuk sekuritas berbasis hipotek.

Powell mengatakan, The Fed berkomitmen untuk memulihkan stabilitas harga.

Pada Maret 2022 kenaikan inflasi AS year on year (yoy) telah mencapai 8,4% atau rekor tertinggi sejak Desember 1981.

Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Suku bunga dan imbal hasil obligasi mengurangi biaya peluang memegang emas batangan dengan imbal hasil nol.

Di tempat lain, harga perak di pasar spot naik 1,9% menjadi US$ 22,98 per ons, platinum menguat 3% menjadi US$ 990,76 dan paladium stabil di US$ 2.253,56.

Sumber: CNBC