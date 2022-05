Gandeng PT Commerce,OK Bank Perluas Fasilitas Kredit

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan prioritas Presidensi G-20 2022 yakni memajukan inklusi keuangan, PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) kembali memperluas jaringannya dengan menggandeng PT Commerce Finance dalam kerja sama strategis berupa pemberian fasilitas pinjaman (channeling) untuk produk Shopee Pay Later (SPayLater).

“Dapat berkolaborasi dengan PT Commerce Finance untuk produk SPayLater, merupakan suatu langkah awal baik sebagai bentuk keseriusan komitmen kami untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Kami yakin kerja sama serta layanan produk perbankan yang kami berikan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat," kata CEO OK Bank, Park Young Man dalam keterangan tertulisnya Kamis (5/5/2022).

Sebagai gambaran, produk SPayLater dapat digunakan untuk membayar dengan pilihan metode cicilan, saat bertransaksi secara online melalui e-commerce Shopee.

Adapun OK Bank sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara Bank Oke Indonesia dan Bank Dinar pada tahun 2019 dan berfokus pada sektor ritel dan channeling di Indonesia. Dengan layanan program perbankan yang dimiliki, OK Bank berharap dapat memperluas penyaluran fasilitas pendanaan dan membantu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Selain memperluas penyaluran kredit channeling, OK Bank juga fokus pada produk OK KTA. OK Bank mengakui bahwa kerja sama lintas platform di Indonesia juga menjadi solusi dalam menjangkau nasabah baru, serta masyarakat yang belum tersentuh produk dan layanan keuangan (unbanked).

“Kami selalu mengedepankan pelayanan akses keuangan yang mudah dan efektif. Kerja sama ini tentunya akan semakin memperkuat langkah kami dalam memfasilitasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ke depannya, OK Bank akan terus berinovasi serta menggandeng lebih banyak lagi mitra, untuk bersama-sama dapat membantu program pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca Covid-19 serta mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Park.

Bank Oke Indonesia atau lebih dikenal sebagai OK! Bank adalah salah satu bank yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2018, perusahaan diakuisisi oleh APRO Financial, perusahaan jasa keuangan asal Korea Selatan sebesar 77,38% saham. OK Bank menghadirkan berbagai layanan perbankan antara lain untuk fungsi tabungan dan pinjaman.

Sumber: BeritaSatu.com