Respons The Fed, BI Diproyeksi Naikkan Suku Bunga 0,75%

Jakarta, Beritasatu.com - Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed, telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) atau 0,5%.

Kenaikan suku bunga acuan tersebut, sebagai upaya untuk mengatasi lonjakan inflasi yang tertinggi selama empat dekade terakhir. Adapun kenaikan suku bunga acuan The Fed ini merupakan yang tertinggi sejak kurun waktu 22 tahun terakhir.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Faisal Rachman memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan BI-7DRR secara total sebesar 75 basis poin atau 0,75% menjadi 4,25% pada 2022, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,50%.

"Sikap The Fed lebih hawkish di tengah meningkatnya tekanan inflasi, namun BI tidak akan terburu-buru untuk menaikkannya. Peningkatan BI-7DRRR akan sangat bergantung pada kondisi inflasi domestik yang kami perkirakan akan meningkat secara fundamental dan substansial di semester II tahun ini," kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/5/2022).

Faisal menyebutkan, melonjaknya harga komoditas global akibat konflik antara Rusia dan Ukraina telah mendorong kinerja ekspor Indonesia dan memperpanjang rangkaian surplus perdagangan.

Kondisi tersebut, dinilai dapat mendukung kondisi neraca transaksi berjalan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sampai tingkat tertentu.

"Kondisi tersebut bisa memberikan ruang yang cukup bagi BI-7DRRR dapat bertahan level 3,50% dalam beberapa waktu," ucapnya.

Sumber: Investor Daily