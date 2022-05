Harga Minyak Mentah Stabil di Tengah Tekanan UE dan Dolar

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah stabil pada hari Kamis (5/5/2022) dan Jumat pagi (6/5/2022) di Asia, meskipun di bawah tekanan dari dolar yang lebih kuat, penurunan di pasar saham global, dan kekhawatiran pasokan setelah Uni Eropa (UE) menyusun rencana sanksi baru terhadap Rusia termasuk embargo minyak mentah.

Pagi ini, harga minyak mentah Brent berjangka naik 0,69% menjadi menetap di $110,90 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,5% ke $ 108,8 per barel.

Dolar AS rebound ke level tertinggi sejak Desember 2002, sehari setelah Federal Reserve menegaskan akan mengambil langkah agresif untuk memerangi inflasi. Dolar yang kuat membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

BACA JUGA Gangguan Pasokan, Harga Minyak Mentah Dunia Naik Lagi

Saham Wall Street jatuh karena investor mengurangi paparan investasi berisiko, karena pasar khawatir The Fed akan menaikkan suku bunga lebih banyak tahun ini untuk menjinakkan inflasi.

Proposal sanksi Uni Eropa, yang membutuhkan dukungan suara mutlak dari 27 negara di blok tersebut, mencakup penghapusan impor produk olahan Rusia pada akhir 2022 dan larangan semua layanan pengiriman dan asuransi untuk mengangkut minyak Rusia.

Jepang mengatakan akan menghadapi kesulitan dalam segera memotong impor minyak mentah Rusia.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen sekutu (OPEC+) menyetujui peningkatan produksi minyak mentah bulanan secara moderat. Mengabaikan seruan dari negara-negara Barat untuk menaikkan produksi lebih banyak, OPEC+ setuju untuk meningkatkan produksi minyak mentah Juni sebesar 432.000 barel per hari, sejalan dengan rencananya untuk melonggarkan pembatasan yang dibuat ketika pandemi menekan permintaan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com