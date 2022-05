Tertular Wall Street, Bursa Asia Dibuka Melemah

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan Jumat (6/5/2022), menyusul koreksi tajam yang terjadi di Wall Street semalam sebelumnya.

Di bursa Asia, Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,33%, indeks komposit Shanghai turun 1,84%, Hang Seng Hong Kong turun 2,44%, S&P/ASX 200 turun 2,52%, Kospi Korsel turun 1,34%.

Investor bursa Asia juga mencermati rilis kebijakan moneter Bank Sentral Australia (RBA). Selasa lalu, RBA menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average kehilangan 1.063 poin, atau 3,12%, menjadi 32.997,97. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun 4,99% menjadi 12.317,69, level penutupan terendah sejak November 2020. Kedua kerugian tersebut merupakan penurunan satu hari terburuk sejak 2020. S&P 500 turun 3,56% menjadi 4.146,87, menandai hari terburuk kedua tahun ini.

BACA JUGA Anjlok, Wall Street Alami Hari Terburuk Sejak 2020

Dow Jones Industrial Average kehilangan 1.063 poin, atau 3,12%, menjadi 32.997,97. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun 4,99% menjadi 12.317,69, level penutupan terendah sejak November 2020. Kedua kerugian tersebut merupakan penurunan satu hari terburuk sejak 2020. S&P 500 turun 3,56% menjadi 4.146,87, menandai hari terburuk kedua tahun ini.

Saham e-commerce dan teknologi adalah sumber utama pelemahan pada hari Kamis menyusul beberapa laporan kuartalan yang mengecewakan.

Pasar Treasury juga melihat kenaikan dramatis dari reli Rabu. Imbal hasil Treasury 10-tahun, yang bergerak berlawanan dengan harga saham, melonjak kembali di atas 3% pada hari Kamis dan mencapai level tertinggi sejak 2018. Kenaikan suku bunga dapat memberi tekanan pada saham teknologi karena membuat pendapatan jauh kurang menarik bagi investor.

Pagi ini, harga minyak mentah Brent berjangka naik 0,69% menjadi menetap di $110,90 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,5% ke $ 108,8 per barel.

Dolar AS rebound ke level tertinggi sejak Desember 2002, sehari setelah Federal Reserve menegaskan akan mengambil langkah agresif untuk memerangi inflasi. Indeks dolar mencapai 103,94, tertinggi sejak Desember 2002, sebelum jatuh kembali ke 103,73, naik 1,16% hari Kamis. Dolar yang kuat membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com