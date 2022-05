Investor Hindari Risiko, Kripto Berguguran

Jakarta, Beritasatu.com - Harga koin-koin kripto ambles pada akhir pekan ini, Jumat (6/5/2022), padahal bitcoin cs sempat menguat pada sehari sebelumnya usai pengumuman The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya pada Rabu (4/5/2022) waktu setempat.

Mengutip Coinmarketcap, Jumat pukul 09.00 WIB, bitcoin (BTC) nampak ambles 8,48% dalam 24 jam ke level US$ 36.308,31. Sedangkan dalam sepekan ini koin dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sudah ambles 8,88%. Bahkan, hingga year to date (ytd) BTC sudah anjlok mencapai 23,86%. Begitupun dengan ethereum (ETH) yang ambles 7,04% dalam 24 jam ke US$ 2.737,36 dan ambles 6,80% dalam sepekan, lalu anjlok 27,39% ytd.

Melansir Coindesk, trader kembali melakukan aksi penjualan besar-besaran yang memicu harga saham dan kripto lebih rendah. Nada risk-off di antara pelaku pasar telah menjadi tema dominan tahun ini meskipun ada perubahan harga jangka pendek. BTC, kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, turun sebanyak 10%, membalikkan kenaikan hari Rabu waktu AS menuju US$ 40.000. Penurunan Kamis waktu setempat adalah penurunan harga terbesar dalam dua bulan. Sementara itu, kripto alternatif (altcoin) seperti token SOL Solana dan token AVAX Avalanche mengalami penurunan serupa sekitar 10% selama 24 jam terakhir. Koin meme populer seperti DOGE Dogecoin dan SHIB Shiba Inu masing-masing turun 5% dan 7%.

BACA JUGA Aspakrindo Dukung Pajak Kripto

Volume penjualan BTC tidak terlalu ekstrem dibandingkan dengan penurunan harga sebelumnya. Itu menunjukkan penurunan lebih lanjut mungkin terjadi sebelum penjual menyerah. Indikator teknis menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju zona support US$ 30.000-32.000 karena momentum melemah. Di pasar berjangka, sejumlah besar minat terbuka ditambahkan ke pasar selama reli hari Rabu. Selama aksi jual Kamis, hampir semua minat terbuka itu ditutup, menurut Glassnode, penyedia data kripto.

Penjualan meningkat kemudian selama hari perdagangan New York, yang mendorong bitcoin di bawah US$ 36.000. Itu memicu kenaikan dalam likuidasi panjang. Dari perspektif teknis, penurunan harga yang tajam menolak support di US$ 37.500, yang merupakan ujung bawah dari kisaran harga tiga bulan. Selama sebulan terakhir, pedagang opsi secara aktif melakukan lindung nilai terhadap penurunan harga lebih lanjut dan membeli kontrak volatilitas bulan depan. Itu berkontribusi pada nada bearish di antara pelaku pasar, yang mendahului aksi jual saat ini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily