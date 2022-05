Mengenal Strategi Buy on Weakness di Pasar Kripto

Jakarta, Beritasatu.com - Seringkali kita bingung tentang kapan waktu yang tepat ketika membeli token kripto. Salah satu strategi yang bisa trader gunakan adalah buy on weakness. Dilansir dari Pintu Academy, buy on weakness, merupakan strategi para trader dalam membeli kripto di harga rendah untuk mengantisipasi terjadinya reversal atau pembalikan arah dalam jangka pendek. Biasanya trader akan menggunakan support atau area yang menahan harga turun lebih lanjut sebagai area belinya. Strategi buy on weakness ini bisa digunakan dalam berbagai tren mulai dari sideways (datar), uptrend (naik), bahkan downtrend (turun).

Namun, sebelum menerapkan strategi buy on weakness di dalam berbagai tren, kamu harus mengindentifikasi terlebih dahulu di mana letak support. Dalam mencari support, kamu bisa menggunakan bantuan moving average, trendline, ataupun horizontal line.

Uptrend, ketika tren naik, pergerakan harga akan lebih aman karena cenderung membentuk higher low atau support yang lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya.

Sideways, Ketika sideways, pergerakan harga cenderung datar karena daya beli dan jual yang relatif seimbang. Namun, kamu bisa manfaatkan beli token kripto ketika mendekati level support-nya.

Sumber: Investor Daily