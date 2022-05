Pertamina Amankan Permintaan BBM yang Melonjak 41% saat Mudik Lebaran

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) berhasil memenuhi permintaan bahan bakar minyak (BBM) pada arus mudik Lebaran 2022 yang rata-rata naik 41%. Meski permintaan BBM meningkat, BUMN energi ini mampu menjaga stok tetap aman dengan biaya US$ 5 miliar per hari.

“Dengan perencanaan detail, mesti jauh-jauh hari tapi presisi. Inilah yang membantu kami, sehingga kenaikan permintaan 41% yang lebih tinggi bahkan dibandingkan sebelum pandemi, bisa kita selesaikan tetapi dengan biaya stok yang tidak meningkat,” ungkap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC), Jakarta, Jumat (6/5/2022).

Dia menegaskan, biaya US$ 5 miliar merupakan batas aman anggaran penyimpanan stok bagi keuangan Pertamina. Sebab stok minyak mentah (crude) di pasar internasional juga sulit ditemukan dan mahal. Pertamina pun mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM yang meningkat.

“Mulai pertengahan Maret 2022, kami mengerahkan satgas karena suplai crude maupun BBM di dunia ini lagi sulit. Hulu harus naik produksinya. Kilang kami coba maintenance, kami percepat supaya bisa produksi maksimal. Jadi, kami tidak perlu impor BBM,” jelasnya.

Adapun kenaikan permintaan BBM secara rata-rata mencapai 41% telah melebihi proyeksi Pertamina yang semula mematok angka kenaikan 29%.

Nicke bahkan menyebutkan ada beberapa SPBU yang penjualannya meningkat hingga tiga kali lipat pada puncak arus mudik. Peningkatan penjualan BBM signifikan antara 43% hingga 58% terjadi di jalur tol Trans Jawa, jalur Pantura (non-tol), dan jalur Selatan Jawa (non-tol) pada puncak arus mudik, 29 April-1 Mei 2022.

Kenaikan 41% konsumsi BBM tersebut merupakan rata-rata penjualan produk gasoline seperti Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo yang masing-masing taraf normalnya dibeli sebanyak 20.001 KL per hari, 79.812 KL per hari, dan 639 KL per hari.

“Naik 62% khusus Pertalite. Konsumsi Pertalite pada saat normal 79.812 KL per hari. Kemarin pada saat puncak ini 118.000 KL per hari,” sebut Nicke.

Kenaikan permintaan BBM ini berasal dari lonjakan jumlah pemudik tahun 2022 yang diperkirakan mencapai 85 juta orang, dengan 62% di antaranya menggunakan kendaraan roda empat, roda dua, dan bus.

Lebih lanjut Nicke mengatakan, keberhasilan memenuhi permintaan BBM yang meningkat ini turut didukung oleh pengoperasian Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC) yang dapat memantau pergerakan pemudik. Dengan demikian, pasokan bahan bakar bisa dikirim ke lokasi yang tepat, sesuai kebutuhan masing-masing SPBU.

“Karena tidak mungkin stok dinaikkan 40% semua. Jadi, ada yang kami naikkan 20%, ada yang kami naikkan tiga kali lipat dan sebagainya,” imbuhnya.

Dari data di PIEDCC, Pertamina bisa mengetahui SPBU mana yang membutuhkan pasokan BBM dan berapa sisa BBM di masing-masing lokasi penyalur. Data-data yang terekam tahun ini akan digunakan sebagai basis data untuk menangani pengaturan pasokan BBM di musim libur Lebaran tahun depan.

