Harga Minyak Naik karena Kekhawatiran Pasokan Berlanjut

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik untuk hari ketiga berturut-turut pada Jumat (6/5/2022), mengabaikan kekhawatiran tekanan ekonomi global karena rencana sanksi Uni Eropa terhadap migas Rusia yang akan meningkatkan prospek pasokan lebih ketat.

Harga minyak brent berjangka naik 1,75%, atau US$ 1,94, menjadi US$ 112,83 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik 1,83% menjadi US$ 110,24 per barel.

Harga minyak brent dan WTI berada naik untuk minggu kedua berturut-turut, didukung proposal Uni Eropa (UE) untuk menghentikan pasokan minyak mentah Rusia dalam 6 bulan dan produk olahan pada akhir 2022. Hal ini juga mencakup larangan semua pengiriman dan layanan asuransi untuk mengangkut minyak Rusia.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Stabil di Tengah Tekanan UE dan Dolar

Tiga sumber UE mengatakan kepada Reuters pada Jumat bahwa UE sedang mengubah rencana sanksi dalam upaya memenangkan negara-negara yang tidak setuju dengan embargo tersebut.

“Embargo UE yang membayangi minyak Rusia berpotensi menekan pasokan minyak. Bagaimanapun, OPEC+ tidak berencana membantu, bahkan ketika reli harga energi memacu tingkat inflasi yang berbahaya," kata analis PVM Stephen Brennock.

Mengabaikan seruan negara-negara Barat untuk menaikkan produksi, Organisasi Negara Pengekspor Minyak, dan sekutu, kelompok yang dikenal OPEC+, akan menaikkan target produksi Juni sebesar 432.000 barel per hari.

Namun, analis memperkirakan kenaikan produksi aktual OPEC+ menjadi jauh lebih kecil sebagai akibat dari kendala kapasitas.

“Ada kemungkinan anggota tertentu tidak memenuhi kuota karena Nigeria dan anggota Afrika lainnya menghadapi tantangan produksi,” kata analis pasar minak Asia Pasifik di OANDA, Jeffrey Halley.

BACA JUGA Sanksi Larangan Migas Rusia Makin Dekat, Harga Minyak Naik

Sementara panel Senat AS telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat mengekspos OPEC+ ke tuntutan hukum atas kolusi dalam meningkatkan harga minyak.

Investor juga mengincar permintaan lebih tinggi dari Amerika Serikat (AS) pada musim gugur ini karena Washington mengumumkan rencana membeli 60 juta barel minyak mentah untuk persediaan daruratnya.

Kekhawatiran permintaan akibatnya melemahnya ekonomi global membatasi kenaikan harga minyak.

Bank of England pada Kamis (5/5/2022) memperingatkan bahwa Inggris berisiko mengalami resesi ganda dan inflasi di atas 10% karena menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak 2009, naik seperempat poin persentase menjadi 1%.

Adapun pembatasan ketat Covid-19 di Tiongkok menciptakan hambatan pada kuartal kedua pada ekonomi terbesar kedua di dunia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC