Harga Emas Naik, tetapi Secara Mingguan Terkoreksi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada hari Jumat (6/5/2022), tetapi mengalami koreksi mingguan ketiga berturut-turut karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau Treasury karena sikap bank sentral Federal Reserve (the Fed) yang hawkish.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.880,86 per ons, tetapi masih turun sekitar 0,8% untuk periode 1 minggu. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,3% menjadi US$ 1.882.

Dolar naik secara mingguan kelima beruntun karena acuan imbal hasil Treasury AS bertahan di dekat level tertinggi sejak November 2018.

Menurut analis pasar di IG, Yeap Jun Rong,ada beberapa katalis berlawanan untuk emas seperti prospek moneter yang ketat mendorong imbal hasil obligasi dan dolar. Hal ini akan dihadapkan pada risiko stagflasi sehingga meningkatkan status safe-haven dan daya tariknya sebagai lindung nilai inflasi.

“Dengan itu, harga emas mengalami periode keragu-raguan sampai salah satu kekuatan pendorong mengambil kendali harga lebih besar,” kata dia.

Investor pada Jumat meninjau data non-farm payrolls AS, yang tumbuh 428.000 pada bulan April, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja. Angka itu lebih besar dari perkiraan Dow Jones sebesar 400.000.

Sementara the Fed pada Rabu menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin, terbesar dalam 22 tahun.

“Saya tidak terkejut melihat angka upah di atas konsensus, dan ini mungkin tidak baik untuk harga emas karena pasar akan membaca sebagai tanda peningkatan peluang kenaikan poin 75 basis poin pada pertemuan FOMC Juli, ” kata Stephen Innes, Managing Partner di SPI Asset Management.

BACA JUGA Bursa AS Jatuh, Dow Jones Turun Minggu Keenam Beruntun

Emas yang tidak memberikan imbal hasil cenderung tidak disukai investor saat suku bunga naik.

Sementara bursa saham AS jatuh karena investor menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat merusak pertumbuhan ekonomi global. Bursa AS Wall Street melemah pada perdagangan yang berfluktuatif Jumat (6/5/2022) karena investor mencari pijakan kembali setelah Dow Jones Industrial Average mencatat hari terbaik dan terburuk sejak 2020 pada minggu ini.

S&P 500 turun 0,57% menjadi 4.123,34, Nasdaq Composite melemah 1,40% menjadi 12.144,66, dan Dow Jones turun 98,60 poin, atau 0,30%, menjadi 32.899,37. Pelemahan bursa AS pada Jumat menutup minggu negatif untuk ketiga indeks utama.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC