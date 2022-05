Bursa Asia Melemah Jelang Rilis Data Perdagangan Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik turun pada perdagangan Senin pagi (9/5/2022). Investor menantikan rilis data perdagangan Tiongkok untuk bulan April.

Di bursa Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo turun 2,16%, indeks komposit Shanghai naik 0,46, S&P/ASX 200 turun 1,25%, Kospi Korsel turun 0,93%.

Investor bursa Asia memantau data perdagangan Tiongkok untuk bulan April yang akan dirilis hari ini. Tiongkok daratan terus memerangi wabah Covid-19 terburuknya sejak awal 2020, dengan Presiden Xi Jinping pada hari Kamis menekankan agar negara itu tetap pada kebijakan "nol-Covid dinamis".

Harga minyak mentah lebih rendah di pagi hari jam perdagangan bursa Asia, dengan patokan internasional berjangka minyak mentah Brent turun 0,2% menjadi US$ 112,17 per barel. Minyak mentah berjangka WTI AS turun 0,36% menjadi US$109,37 per barel.

Indeks dolar AS terhadap sejumlah mata uang dunia, berada di 103,901 menyusul lompatan baru-baru ini dari level di bawah 103,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 130,78 per dolar, lebih lemah dibandingkan dengan level di bawah 129 yang terlihat terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada $0,7026 setelah penurunan minggu lalu dari atas $0,721.

Sumber: CNBC.com