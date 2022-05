Cadangan Terbukti MNC Energy Investments Meningkat 20,58 Juta MT

Jakarta, Beritasatu.com - Anak usaha dari PT MNC Energy Investments Tbk (IATA), yakni PT Arthaco Prima Energy (APE), melaporkan menemukan cadangan 20,58 juta metric ton dengan GAR ( besaran nilai kalori) 3,250 kg/kcal pada pengeboran tahap 1 di lahan seluas 380 Ha, dari total area cadangan saat ini 2.059 Ha. Sumber daya batu bara tahap 1 mencapai 138,85 juta MT.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen MNC Energy Investment menjelaskan, dengan menggunakan harga batu bara acuan rata-rata dari tahun 2000 sampai dengan April 2022, kegiatan penambangan APE akan menghasilkan Net Present Value (NPV) sebesar US$ 56,6 juta dengan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 56,5%. Break Even Point (BEP) sebesar 5,2 juta MT dan Payback Period pada 1,87 tahun.

“Tentunya jika harga batu bara bertahan seperti sekarang, NPV di atas akan meningkat hingga lebih dari dua kali lipat,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Senin (9/5/2022).

BACA JUGA MNC Energy Akuisisi Perusahaan Migas di Papua Barat

Manajemen juga menyampaikan temuan cadangan dan sumber daya tambahan masih akan terus bertambah lantaran pengeboran tahap 1 yang dilakukan hanya kurang dari 20% area IUP APE yang dapat ditambang. Pengeboran tahap 2 dan tahap 3 rencananya akan selesai pada kuartal ini.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com