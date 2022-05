Tertinggi, Jasa Marga Catat 5.068 Kendaraan Per Jam Saat One Way

Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatat, sepanjang pemberlakuan satu arah (one way) pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2022, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol mencapai 5.068 kendaraan per jam.

Jumlah ini, menjadi angka tertinggi selama penerapan satu arah periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 di tol yang dikelola Jasa Marga.

“Sepanjang pemberlakuan satu arah pada periode arus mudik dan balik, Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan per jam tertinggi di gerbang tol utama dari Semarang menuju Jabotabek, yakni di GT Kalikangkung Tol Batang-Semarang mencapai 5.068 kendaraan per jam,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head JSMR, Dwimawan Heru, Senin (9/5/2022).

Dia menambahkan, sedangkan jumlah volume lalu lintas yang terdapat di dua gerbang tol yakni GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama mencapai 9.090 kendaraan per jam.

Sumber: BeritaSatu.com