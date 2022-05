Rupiah Cepat Dorong Wanita di Indonesia Cerdas Finansial

Jakarta, Beritasatu.com - Di zaman yang serba modern saat ini, sudah seharusnya pengetahuan tentang finansial bukan hal yang tabu untuk dipelajari oleh seluruh masyarakat, khususnya para wanita. Di bulan April 2022, Rupiah Cepat meluncurkan series talkshow terbaru di kanal Youtube yang bertajuk Wanita Bicara.

Social Media Specialist Rupiah Cepat Desy menyebutkan, series atau serial ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi keunagan kepada masyarakat khususnya kepada para wanita untuk bisa cerdas secara finansial dan dapat mengelola keuangannya dengan baik.

"Dengan adanya edukasi dan literasi keuangan melalui series ini, diharapkan dapat mendukung wanita Indonesia untuk dapat mandiri secara finansial, mengatur keuangan pribadi maupun rumah tangganya dengan baik, serta dapat memilih instrumen investasi yang aman dan tepat sebagai bekal di masa depan," ujar Desy di Jakarta, Senin (9/5/2022).

BACA JUGA Storytelling, Wujud Sosialisasi Literasi Keuangan Sejak Dini

Di episode pertama Wanita Bicara: Girls Just Wanna Have Some Funds!, Rupiah Cepat membahas dengan detil bagaimana cara yang tepat untuk memilih produk keuangan yang aman, serta yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Tips-tips menarik tentang pengelolaan keuangan pun dipaparkan dengan baik oleh narasumber-narasumber yang hadir, seperti bagaimana mengatur pemasukan bulanan atau gaji supaya tidak menjadi pribadi yang konsumtif, mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, sampai tips untuk menyisihkan dana dari pemasukan atau gaji bulanan untuk ditabung atau diinvestasikan.

"Rupiah Cepat sangat mendukung wanita di Indonesia untuk cerdas dan mandiri secara finansial," lanjutnya.

BACA JUGA Rupiah Cepat Dukung Regulator Berantas Pinjol Ilegal

Menurut Desy, dengan berbagai pilihan produk keuangan dari Rupiah Cepat, seperti produk pinjaman yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, hingga produk pendanaan akan memudahkan wanita di Indonesia memiliki investasi jangka pendek maupun panjang untuk masa depannya.

"Semua ini bisa didapatkan dalam aplikasi Rupiah Cepat! #CepatCairnyaCepatCuannya," pungkas Desy.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com