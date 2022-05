Indeks Hang Seng Hong Kong Pimpin Pelemahan Bursa Asia

Singapura, Beritasatu.com — Sebagian besar bursa Asia Pasifik jatuh pada hari Selasa (10/5/2022) setelah kejatuhan di bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street semalam yang membuat Nasdaq Composite turun lebih 4%.

Indeks Hang Seng Hong Kong, di bursa Asia yang kembali diperdagangkan setelah libur pada Senin, turun 2,73% pada perdagangan Selasa pagi.

Saham perusahaan teknologi Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong turun. Tencent ambles 3,21%, Alibaba turun 5,76%, dan NetEase hilang 3,75%. Indeks Hang Seng Tech diperdagangkan 4,37% lebih rendah.

Saham teknologi di tempat lain Asia-Pasifik juga turun pada perdagangan Selasa, setelah Nasdaq Composite anjlok 4,29% semalam menjadi 11.623,25.

Saham konglomerat Jepang SoftBank Group tergerus 3,25%. Kakao Korea Selatan kehilangan 0,83% dan Krafton turun 2,78%.

Indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,93% dan indeks Topix tergelincir 0,94%.

Kospi Korea Selatan turun 1,1% sementara S&P/ASX 200 di Australia turun 1,46%.

Bursa saham Tiongkok Daratan melawan tren. Shanghai Composite naik 0,33%, sedangkan Komponen Shenzhen menguat 0,602%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 1,4% lebih rendah.

"Lautan merah menelan sebagian besar aset berisiko utama semalam," kata analis OCBC Treasury Research dalam catatan Selasa.

"Pasar Asia memulai dengan hati-hati hari ini, menyusul pukulan di Wall Street tadi malam."

Di Wall Street, S&P 500 tergerus 3,2% menjadi 3.991,24, jatuh di bawah level 4.000 untuk pertama kalinya dalam setahun. Dow Jones Industrial Average turun 653,67 poin, atau 1,99%, menjadi 32.245,70.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada pada 103,607, turun dari level di atas 103,8.

Yen Jepang diperdagangkan pada 130,37 per dolar, lebih kuat dari 130,5. Adapun dolar Australia berada di US$ 0,6962 dari US$ 0,72.

Harga minyak melemah di jam perdagangan Asia pagi ino. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent turun 1,8% menjadi US$ 104,03 per barel dan minyak mentah berjangka AS melemah 1,75% menjadi US$ 101,29 per barel.

Sumber: CNBC