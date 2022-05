Harga CPO Melambung, Laba Austindo Nusantara Melesat 200%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), emiten sektor perkebunan kelapa sawit berhasil membukukan lonjakan laba bersih 261,9% menjadi US$ 11 juta pada kuartal pertama 2022. Tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi pemicu lonjakan laba perusahaan.

Direktur Utama Austindo Nusantara Jaya Lucas Kurniawan menyebutkan, pada awal tahun 2022 perseroan diuntungkan dengan tingginya harga jual rata-rata CPO dan palm kernel (PK). Hal ini membuat Earning, Before, Interest, Tax and Amortization (EBITDA) Austindo Nusantara mengalami kenaikan dari sebelumnya US$ 12,9 juta menjadi US$ 23,7 juta pada kuartal I 2022 dengan kenaikan margin EBITDA dari 21,9% menjadi 31,4%.

Dari segi produksi, selama kuartal pertama 2022, Austindo Nusantara memproduksi tandan buah segar (TBS) sebesar 173.339 MT. Perkebunan Papua Barat yang mulai masuk tahap produksi komersial di tahun 2020 menyumbang 15% dari total produksi dengan kenaikan produksi 40% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

“Keberhasilan Austindo Nusantara di kuartal pertama 2022 juga didukung peningkatan pendapatan dari penjualan tepung sagu dan edamame segar dan beku yang masing-masing meningkat sebesar 78% dan 175%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2022).

Ia menyampaikan bahwa kinerja positif pada kuartal pertama 2022 ditopang upaya Austindo Nusantara membangun fundamental aspek keberlanjutan dan penerapan ESG secara konsisten. Sejak 2012 perseroan telah menjalankan sejumlah proyek mitigasi perubahan iklim. “Selain itu, Austindo Nusantara baru saja menyelesaikan road map mencapai net-zero carbon yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030,” ujarnya.

Ke depan, berdasarkan survei lapangan terhadap potensi buah, produksi TBS dari perkebunan Sumatera Utara II dan Kalimantan Barat diperkirakan akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya di 2022. “Untuk mencapai pertumbuhan positif dalam beberapa tahun ke depan, kami akan memprioritaskan keseimbangan profil usia tanaman kelapa sawit dengan tetap mempertahankan profitabilitas dan arus kas melalui strategi penanaman kembali (replanting) terutama di perkebunan Pulau Belitung dan perkebunan Sumatera Utara I,” kata dia.

Perseroan juga akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi agronomi yang mengutamakan perhatian kepada unsur ramah lingkungan seperti penerapan pupuk organik (kompos) dalam skala lebih besar, setelah sukses menerapkan pupuk organik pada dua perkebunan. Inovasi lainnya seperti fertigasi, teknik penyerbukan dengan bantuan serangga penyerbuk kelapa sawit Elaeidobius kamerunicus, pengelolaan air, serta melakukan transformasi digital juga akan dilanjutkan pada tahun ini.

Sumber: Investor Daily