Bulog Tunggu Penugasan Distribusi Minyak Goreng Curah

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan, sudah ada tiga produsen besar minyak goreng (migor) curah yang siap bekerja sama dengan Bulog dalam hal pendistribusian migor curah selama masa larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk olahannya. Namun sejauh ini Bulog masih menunggu penugasan dari pemerintah dan juga mekanismenya.

“Ada tiga produsen besar, tidak perlu saya sebutkan, mereka sudah punya komitmen dan siap untuk mensuplai (minyak goreng curah). Persoalannya sekarang, seperti apa mekanismenya? Kalau mereka ini sudah siap. Daripada nanti tidak bisa ekspor, udah lah sekarang produksinya diserahkan ke Bulog untuk didistribusikan,” kata Budi Waseso dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Buwas menyampaikan, sejak ada wacana pelibatan Bulog dalam pendistribusian minyak goreng curah, Bulog sudah melakukan berbagai persiapan, mengingat penugasan ini merupakan hal yang baru. Begitu ada penugasan, Buwas menegaskan Bulog sudah siap menjalankan.

“Ini hal baru bagi Bulog untuk mendistribusikan minyak goreng curah. Tentunya Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Bulog akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan PT BGR dalam proses pendistribusian,” kata Buwas.

Agar tidak ada penyimpangan, Bulog juga menyarankan agar minyak goreng curah tersebut dikemas secara sederhana, kemudian dilengkapi tulisan “minyak goreng curah subsidi”, sehingga nantinya Bulog tinggal mendistribusikannya saja.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan, sehingga apa yang diharapkan Bapak Presiden bisa segera terealisasi. Kami dari pihak Bulog, kalau bisa secepatnya karena sudah siap. Bahkan kalau nanti ada program bantuan minyak goreng ke keluarga penerima manfaat, kita siap juga menyalurkan. Kemarin kita juga sudah diuji dan berhasil menyalurkan bantuan beras PPKM. Kita juga bekerja sama dengan PT Pos dan swasta yang punya kompetensi di bidangnya,” kata Buwas.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang sementara ekspor bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri. Larangan sementara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil; refined, bleached and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein, dan used cooking oil. Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per liter.

