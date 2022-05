Harga Minyak AS di Bawah US$ 100 karena Kekhawatiran Ekonomi

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia acuan Amerika Serikat (AS) turun di bawah US$ 100 per barel pada hari Selasa (10/5/2022) level terendah dalam 2 minggu karena prospek permintaan tertekan penguncian virus corona di Tiongkok dan meningkatnya risiko resesi ekonomi. Sementara penguatan dolar membuat harga minyak mentah lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun US$ 3,33, atau 3,2%, menjadi US$ 100,11 per barel, sementara harga minyak mentah Brent melemah US$ 3,48, atau 3,28%, menjadi US$ 102,46 per barel. Kedua harga minyak acuan turun hari kedua berturut-turut.

Di awal sesi, komentar menteri energi Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memicu kenaikan harga minyak Brent dan WTI lebih US$ 1 per barel.

“Ini adalah masa yang bergejolak, fluktuasi harga harian terlalu besar akhir-akhir ini,” kata analis Again Capital LLC, John Kilduff.

“Ketika UE (Uni Eropa) ragu apakah mereka akan mengembargo minyak Rusia atau tidak, itu sangat mengubah di kedua arah,” tambahnya.

Komisi Uni Eropa telah menunda proposal sanksi minyak Rusia. Kebulatan suara diperlukan untuk melarang impor minyak dari Rusia. Sementara seorang menteri Prancis mengatakan anggota UE dapat mencapai kesepakatan minggu ini. Adapun Hongaria berusaha keras menentang embargo.

Ekonomi Eropa dapat mengalami kesulitan jika impor minyak Rusia dibatasi. Jika Rusia membalas dengan memotong pasokan gas, ekonomi di negara berkembang Eropa, Asia Tengah dan Afrika Utara akan hancur kembali ke tingkat pra-pandemi. Demikian dikatakan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD).

Selain larangan impor bertahap G-7 baru-baru ini terhadap minyak Rusia, Jepang, yang memperoleh 4% impor minyaknya dari Rusia telah setuju untuk menghentikan pembelian. Namun waktu dan metodenya masih belum diputuskan.

"Kombinasi penguncian terkait Covid-19 di Tiongkok dan kenaikan suku bunga di seluruh dunia untuk memerangi inflasi menempatkan investor saham melakukan aksi jual, memperkuat dolar, dan secara signifikan meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi," kata Tamas Varga dari broker PVM Oil Associates.

