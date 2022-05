Tekanan Jual IHSG Diproyeksi Mereda, Simak Saham Pilihan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan menguat sejalan dengan meredanya tekanan jual di bursa saham Amerika Serikat (AS).

"IHSG diproyeksikan bergerak upward (rebound)," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Kamis (28/4/2022).

Dia mengatakan meredanya tekanan bursa saham AS Wall Street menjadi sentimen positif perdagangan IHSG hari ini.

Investor global mencermati imbal hasil (yield) Treasury AS 10-tahun yang turun di bawah 3%. Hal ini menjadi sentimen positif bagi saham-saham teknologi di bursa AS. Di sisi lain, investor menantikan rilis data inflasi April, yang diproyeksikan sebesar 0,2% mounth to mounth (MoM) atau 8,1% year on year (YoY) dibadingkan Maret 1,2% MoM atau 8,5% YoY.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang dengan rentang 6.700 hingga 7.100

Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street bergerak fluktuatif dan bervariatif pada Selasa (10/5/2022). Dow Jones melemah masuki hari keempat beruntun di tengah dua indeks utama bangkit kembali dari aksi jual besar-besaran dan pengumuman rilis inflasi.

Dow Jones Industrial Average merosot 84,96 poin menjadi 32.160,74, atau 0,26%, S&P 500 naik tipis 0,25% menjadi 4.001,05, dan Nasdaq Composite naik 0,98% menjadi 11.737,67.

IHSG melemah 1,3% ke 6.819,8 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (10/5/2022). Menurut data RTI, IHSG diperdagangkan di kisaran terendah 6.662,6 hingga tertinggi 6.832,1. Sebanyak 26,78 miliar lembar saham senilai Rp 23,02 triliun ditransaksikan hari ini. Sebanyak 162 saham menguat, 396 melemah, dan 140 stagnan. Kapitalisasi bursa sebesar Rp 9.125,56 triliun.

Untuk rekomendasi saham adalah:

1. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Buy target 5.050.

2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Buy target 7.900.

3. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Buy target 1.480.

4. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Buy target 8.400.

5. PT Indocemet Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)

Buy target 10.625.

Sumber: BeritaSatu.com