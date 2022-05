30 Menit Perdagangan, Rupiah Mampu Menguat 32 Poin

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (11/5/2022) pagi menguat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.30 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 14.522 per dolar AS atau menguat 32,2 poin (0,22%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.508- Rp 14.531 per dolar AS.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange menguat 0,07 (0,05%) mencapai 130,3 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong stagnan 0,000 (0,0%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea melemah 1,5 poin (0,12%) mencapai 1.277 won per dolar AS, rupe India menguat 0,13 poin (0,18%) mencapai 77,3 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok menguat 0,01 poin (0,19%) mencapai 6,7 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,001 (0,13%) mencapai 1,38 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,12 (0,25%) mencapai 52,2 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,0003 poin (0,01%) mencapai 4,3 ringgit per dolar AS, baht Thailand melemah 0,05 poin (0,16%) mencapai 34,6 baht per dolar AS.

Sumber: BeritaSatu.com