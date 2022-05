362 Saham Menguat, IHSG Sesi I Naik 40 Poin ke Level 6.860

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I siang Rabu (11/5/2022) naik 40 poin (0,59%) ke level 6.860 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam indeks Investor33 naik 6,3 (1,34%) mencapai 478,3.

Sedangkan indeks LQ45 menguat 10,3 poin (1,0%) ke level 1.031. Adapun indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) menguat 8,3 poin (1,4%) mencapai 605,0.

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 10,4 miliar saham senilai Rp 10,4 triliun. Sebanyak 362 saham naik, 166 saham melemah, dan 154 saham stagnan.

Mayoritas pergerakan sektor saham menguat dengan kenaikan tertinggi saham sektor noncyc sebesar 1,2% disusul sektor energi 1,5%. Sementara sektor yang menguat hanya teknologi 2,14%.

IHSG pada perdagangan Rabu (11/4/2022) dibuka turun di tengah bervariasanya bursa saham Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.10 WIB, IHSG melemah 12,2 poin (0,18%) menjadi 6.805.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 474,1. Indeks LQ45 menguat 1.024,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) turun menjadi 602,1.

Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street bergerak fluktuatif dan bervariatif pada Selasa (10/5/2022). Dow Jones melemah masuki hari keempat beruntun di tengah dua indeks utama bangkit kembali dari aksi jual besar-besaran dan pengumuman rilis inflasi. Dow Jones Industrial Average merosot 84,96 poin menjadi 32.160,74, atau 0,26%, S&P 500 naik tipis 0,25% menjadi 4.001,05, dan Nasdaq Composite naik 0,98% menjadi 11.737,67.

Investor global mencermati imbal hasil (yield) Treasury AS 10-tahun yang turun di bawah 3%. Hal ini menjadi sentimen positif bagi saham-saham teknologi di bursa AS. Di sisi lain, investor menantikan rilis data inflasi April, yang diproyeksikan sebesar 0,2% mounth to mounth (MoM) atau 8,1% year on year (YoY) dibadingkan Maret 1,2% MoM atau 8,5% YoY.

