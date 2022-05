Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Ini Saran Indef

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Center Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 sebesar 5,01% YoY menunjukkan kondisi perekonomian semakin membaik di tengah transisi dari pandemi menuju endemi.

Menurut Rizal, pemerintah perlu menjaga momentum saat ini dengan fokus kebijakan pada pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan perdagangan, ekspor dan konsumsi atau daya beli masyarakat.

"Momentum ini perlu dipertahankan. Pemerintah perlu menahan untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan gas 3 kilogram, apalagi bersamaan dengan harga tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan akan dinaikan. Sebab hal ini akan menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi karena inflasi dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%,” kata Rizal, Rabu (11/5/2022).

Rizal menyampaikan, sebaiknya pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, TDL, dan gas 3 kilogram secara bersamaan dengan menaikkan harga. Apalagi dilakukan secara bersamaan dengan kenaikan PPN menjadi 11%.

“Kenaikan harga atau tarif listrik bisa akan mendorong biaya produksi. Kenaikan TDL akan menjadi efek domino pada harga bahan baku lokal pada industri intermediate dan industri hilir, dan untuk efisiensi maka perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK),” tandasnya.

Menurut Rizal, apabila pemerintah tidak menahan kebijakan pencabutan subsidi TDL/listrik, BBM dan gas 3 kilogram, performa ekonomi akan semakin berat untuk mencapai target pertumbuhan 5,2%.

Konsekuensinya, lanjut dia, pemerintah harus mengeluarkan berbagai insentif baik terhadap industri pengolahan yang terdampak, juga terhadap daya beli masyarakat yang keduanya akan semakin mengkompensasi terhadap kualitas pertumbuhan yang rendah.

"Impact-nya kualitas, kontinuitas dan konsistensi pertumbuhan tidak mampu terjaga. Petumbuhan ekonomi ini harus dijaga, jangan sampai kualitas pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh inflasi,” tegas Rizal.

