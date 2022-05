Harga Minyak Melonjak Saat Aliran Gas Rusia ke Eropa Turun

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada hari Rabu (11/5/2022) setelah jatuh hampir 10% dalam 2 hari perdagangan sebelumnya. Penguatan harga minyak didukung kekhawatiran pasokan karena aliran gas Rusia ke Eropa turun dan Uni Eropa (UE) berupaya mendapatkan dukungan untuk embargo minyak Rusia.

Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina turun seperempat setelah Kyiv menghentikan penggunaan rute transit utama dengan alasan pendudukan Rusia. Ini adalah pertama kalinya ekspor melalui Ukraina terganggu sejak invasi.

Harga minyak mentah Brent naik US$ 5,63 (5,5%) menjadi US$ 108,09 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS menguat US$ 6,47 menjadi US$ 106,23.

"Saya menduga gangguan gas di Ukraina memiliki dampak yang terus meningkat," kata analis di broker Oanda, Jeffrey Halley.

Uni Eropa telah mengusulkan embargo minyak Rusia, yang menurut para analis akan memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Pemungutan suara, yang membutuhkan dukungan suara bulat, telah ditunda karena Hungaria melakukan perlawanan.

"Harga akan terus bergerak naik jika Uni Eropa mencapai kesepakatan menghentikan pembelian minyak Rusia," kata Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow, di Houston.

Sedangkan persediaan minyak mentah AS naik lebih 8 juta barel dalam minggu terakhir, karena pelepasan dari cadangan strategis, kata Administrasi Informasi Energi. Persediaan minyak mentah komersial bertambah karena Gedung Putih memilih membanjiri pasar untuk mengimbangi kenaikan harga minyak.

Namun, harga bahan bakar terus meningkat karena penurunan kapasitas penyulingan dan lonjakan permintaan produk di seluruh dunia, sama seperti ekspor Rusia yang dibatasi. Hal itu telah mendorong margin pemurnian ke level mendekati rekor di Amerika Serikat. Meskipun ada peningkatan stok minyak mentah, persediaan bensin turun 3,6 juta barel dalam minggu terakhir.

Kenaikan harga minyak juga didukung harapan stimulus ekonomi Tiongkok, setelah inflasi di negara itu mereda. Investor juga merasa nyaman dengan tanda-tanda infeksi Covid-19 domestik lebih rendah.

Harga minyak mentah telah melonjak pada 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina sehingga menambah kekhawatiran pasokan. Harga Brent mencapai US$ 139, tertinggi sejak 2008, pada Maret. Kekhawatiran pertumbuhan yang disebabkan pembatasan Covid-19 di Tiongkok dan kenaikan suku bunga AS telah memicu kemerosotan harga minyak minggu ini.

