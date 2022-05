Harga Emas Menguat karena Dolar Setelah Rilis Inflasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melanjutkan kenaikannya pada hari Rabu (11/5/2022) setelah rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang memicu pelemahan dolar.

Harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi US$ 1.852,15 per ons dan harga emas berjangka AS menguat 0,7% menjadi US$ 1.852.80.

Kenaikan harga konsumen AS melambat pada April karena harga bensin turun dari rekor tertinggi, menunjukkan inflasi kemungkinan telah mencapai puncaknya. Namun bisa jadi inflasi tetap panas untuk sementara sehingga bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) tetapi menaikkan suku bunga untuk mendinginkan permintaan.

Faktor lain yang memicu kenaikan harga emas yakni indeks dolar, yang awalnya menguat, turun kembali sekitar 0,3%.

"Harga emas telah bangkit kembali dengan pemikiran bahwa data inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan, tapi tidak mengerikan," kata trader logam independen di New York, Tai Wong.

"The Fed tidak akan menjadi lebih hawkish dengan laporan ini, tetapi pasti juga tidak akan mereda."

Pejabat bank sentral AS pada Selasa (10/5/2022) memperkuat argumennya untuk menaikkan suku bunga tercepat sejak tahun 1990-an untuk memerangi inflasi.

“Secara keseluruhan, emas bukanlah investasi yang buruk, saya lebih suka memiliki emas daripada Nasdaq atau Bitcoin,” kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Meskipun emas dianggap sebagai tempat berlindung yang aman dari inflasi, kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

“Kami memperkirakan harga (emas) akan kembali mengambil isyarat dari imbal hasil riil seiring berjalannya tahun," kata analis di Standard Chartered, Suki Cooper.

Sedangka harga perak di pasar spot naik 2,4% menjadi US$ 21,74 per ons, platinum menguat 3,7% menjadi US$ 999,22, sementara paladium ambles 0,6% menjadi US$ 2.054,12.

