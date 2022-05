Beli "Paket Cuan" Mangkokku Berhadiah Bitcoin dari PINTU

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform jual beli dan investasi aset kripto berkolaborasi dengan start-up kuliner Mangkokku membagikan bitcoin senilai Rp 50.000 ke 32.000 pelanggan Mangkokku.

Pelanggan tinggal memesan menu spesial “Paket Cuan” yang terdiri dari dua menu: beef onion with onsen egg free kulit crispy add on dan beef sambel korek free kulit crispy add on. Setiap pembelian paket tersebut, pelanggan Mangkokku bisa mendapatkan bitcoin senilai Rp 50.000. Kolaborasi ini berlangsung sejak tanggal 10 Mei 2022 hingga 10 Juni 2022.

“PINTU berkomitmen untuk mengenalkan aset kripto lebih luas lagi kepada masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya kami berkolaborasi dengan start-up kuliner Mangkokku dan menghadirkan menu spesial...jadi pelanggan Mangkokku tidak hanya menyantap hidangan rice bowl, tapi bisa langsung mendapat keuntungan lain seperti aset kripto bitcoin di Pintu,” kata Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin dalam keterangan resmi, Kamis (12/5/2022).

Investasi pada aset kripto meningkat pesat dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengemukakan, investor aset kripto di Indonesia hingga bulan Maret 2022 telah mencapai 12,4 juta orang dan jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan.

“Bersama PINTU kami berharap dapat menciptakan kolaborasi unik antar industri yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas khususnya generasi muda masa kini. Oleh karena itu, kami mengapresiasi kolaborasi bersama PINTU sehingga pelanggan setia Mangkokku dapat turut berpartisipasi,” ujar CEO & Co-Founder dari Mangkokku Randy Julius Kartadinata.

Kolaborasi Pintu dan Mangkokku sudah dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan Mangkokku secara online delivery di outlet Mangkokku berlokasi di Jabodetabek dan Surabaya. Pembelian menu spesial tersebut akan mendapatkan gratis bitcoin senilai Rp 50.000 dari aplikasi PINTU dengan cara memindai QR code yang tertera pada tutup mangkok (bowl lid) pada Menu “Paket Cuan” yang diterima dan mengisi secara lengkap instruksi yang terdapat di dalam Google Form. Kemudian untuk mendapatkan bitcoin, pelanggan wajib memiliki akun PINTU yang telah terverifikasi. Pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan tersebut akan dikirimkan aset kripto bitcoin langsung ke akun PINTU masing-masing dalam jangka waktu maksimal 7×24 jam pada hari kerja.

Sumber: Investor Daily