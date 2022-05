Pasar Kripto Lagi Ambruk, Mau Coba HODL? Ini Strateginya

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak pelaku pasar yang mulai melirik aset kripto untuk investasi jangka panjang, atau dikenal dengan istilah HODL (Hold On for Dear Life). Para hodler kripto biasanya dikenal lebih santai saat investasi kripto dan tidak perlu mengecek harga aset berkali-kali. Kira-kira bagaimana strateginya agar kamu bisa menjadi hodler kripto yang tetap tenang dan antigalau di tengah ambruknya harga kripto saat ini?

Dilansir dari Pintu Academy kata HODL muncul pertama kali oleh salah satu member Bitcoin Forum bernama GameKyuubi pada tahun 2013 silam yang membuat thread dengan judul “I am Hodling”. Thread ini sebenarnya merupakan kesalahan pengetikan yang seharusnya hold menjadi hodl, namun istilah hodl ini malah menjadi tren yang populer dan menjadi akronim dengan kepanjangan Hold on For Dear Life.

Hold on For Dear Life sendiri tidak lepas dari hold kripto dalam jangka panjang atau bisa dibilang investasi. Adapun ada beberapa kelebihan dari aset kripto sebagai investasi yang bisa menjadi pertimbangan, yakni kripto cenderung rendah risiko terdisrupsi oleh industrinya karena dibangun diatas teknologi blockchain, yang mana saat ini blockchain menjadi suatu hal yang fundamental dalam perkembangan teknologi di berbagai sektor.

Selain itu, kripto dapat ditransfer dengan mudah melalui berbagai gadget, seperti komputer, tablet, smartphone, dan lainnya. Selain itu, kripto juga mudah ditukarkan menjadi fiat currency di berbagai negara untuk transaksi jual-beli baik secara online maupun offline. Aset kripto selama lebih dari 10 tahun ke belakang ini telah terbukti menjadi suatu aset yang mampu menyimpan value lebih baik dibanding aset lainnya.

Aset kripto memiliki jumlah yang terbatas contohnya seperti bitcoin memiliki batas maksimal jumlah koin yang bisa beredar di masyarakat adalah 21 juta. Saat ini yang beredar sekitar 18 juta koin atau 83% dari batas maksimalnya.

Mengacu pada hukum supply and demand, ketika supply terbatas dan demand terus meningkat maka harga akan meningkat. Nah, ini sama halnya dengan bitcoin yang supply-nya terbatas, di mana jika jumlah permintaan meningkat, maka harganya bisa terus meningkat secara konsisten dalam jangka panjang. Lalu, aset kripto dibangun di atas blockchain dan kriptografi menjadi suatu nilai tambah yang membuat kripto tidak bisa dipalsukan.

Sumber: Investor Daily