8 Orang Bunuh Diri Akibat Kripto Luna Anjlok ke Rp 1.000

Jakarta, Beritasatu.com - Stablecoin kripto jaringan Terra, LUNA Coin menguasai trending topic di situs CoinMarketCap sebagai koin dengan penurunan terbesar dalam beberapa hari ini. Bagaimana tidak, LUNA yang sempat menyentuh harga tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) pada 5 April 2022 dengan mencapai harga US$ 119,18 atau sekitar Rp 1,7 juta, kini satu bulan berikutnya tepatnya di Kamis 12 Mei 2022 pukul 16.40 WIB, harganya telah terjun bebas hingga ke di bawah US$ 1 yakni US$ 0,09 atau setara dengan hanya Rp 1.314,69 per koinnya.

Dengan koreksi LUNA yang sangat dalam, kini kripto tersebut melorot ke urutan 95 di CoinMarketCap, yang sebelumnya masuk 10 besar. Bahkan, menurut akun Cryptocraziac sudah ada delapan orang yang dikonfirmasi bunuh diri karena kecelakaan “LUNA”. “Tetap kuat dan jangkau mereka yang sedang berjuang sekarang,” tulis akun tersebut.

Memang keadaan pasar saat ini memunculkan kekhawatiran terhadap aset-aset kripto. Beberapa hal yang dikhawatirkan adalah potensi meningkatnya inflasi, kenaikan suku bunga, kemungkinan resesi, dan beberapa faktor lain.

Seperti diketahui, kripto stablecoin TerraUSD (UST) dan koin pendukungnya, LUNA, menuai aksi jual besar-besaran. Harga kripto UST terjun payung dan seperti terlepas bebas dari Dolar AS yang membuatnya hanya di bawah US$ 1. Akibat dari kemerosotan harganya, maka nilai kapitalisasi pasarnya pun ikut anjlok.

Sumber: Investor Daily