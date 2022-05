Harga Emas Turun karena Penguatan Dolar dan Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas dan logam mulia lainnya turun pada Kamis (12/5/2022), di mana paladium anjlok lebih 8%, karena investor berbondong-bondong ke dolar didorong proyeksi benk sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (the Fed) akan tetap menaikkan suku bunga lebih agresif.

Harga emas di pasar spot turun 1,5% menjadi US$ 1.823,79 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 1,7% pada US$ 1.823.

“Dolar menguat karena pasar menyadari kemungkinan kenaikan suku bunga cukup agresif,” kata Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, Bart Melek.

Pesaing safe-haven dolar naik ke level tertinggi baru 20 tahun, membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Hal ini didorong kekhawatiran bahwa kebijakan moneter lebih ketat untuk mengendalikan lonjakan inflasi akan merugikan ekonomi global.

Meski dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan invetasi aman saat gejolak ekonomi dan politik, emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan karena tidak menghasilkan.

"Namun, harga emas bertahan relatif lebih baik dibandingkan dengan logam mulia industri," kata Melek.

Melemahnya harga emas dibatasi penurunan acuan imbal hasil Treasury 10-tahun, yang mencapai level terendah dalam 2 minggu.

Sementara harga perak di pasar spot turun 3,9% menjadi US$ 20,72 per ons.

“Perak jatuh lebih cepat daripada emas, itu pertanda bearish untuk keseluruhan logam. Dengan penguncian yang sedang berlangsung di Tiongkok, logam industri sedang berjuang dan investor institusi AS menyelamatkan ETF emas,” kata analis independen Ross Norman.

Smentara harga palladium turun 6,1% menjadi US$ 1.911,79, setelah sebelumnya turun sebanyak 8,2% ke level terendah sejak Januari di 1.867,68.

Adapun harga platinum turun 5% menjadi US$ 941,54.

Sumber: CNBC