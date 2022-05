Harga Batu Bara Acuan Mei 2022 Turun US$ 12,76 Per Ton

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan harga batu bara acuan atau HBA pada Mei 2022 tercatat 275,64 dolar AS per ton atau turun 12,76 dolar AS per ton dari bulan sebelumnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (14/5/2022), mengatakan penurunan harga itu terjadi akibat peningkatan pasokan batu bara dunia.

"Tiongkok dan India telah meningkatkan jumlah produksi batu bara dalam negerinya untuk mengurangi impor," katanya.

Selain peningkatan pasokan, keputusan Tiongkok untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga uap dan mengembangkan energi hijau juga turut mendorong penurunan harga batu bara tersebut.

Sejak Januari hingga April 2022, grafik HBA terus menanjak mulai dari 158,50 dolar AS per ton, naik menjadi 118,38 dolar AS, lalu, terangkat ke level 203,69 dolar AS, dan menyentuh angka 288,40 dolar AS akibat keputusan Amerika Serikat dan NATO yang melakukan embargo terhadap pasokan energi dari Rusia.

BACA JUGA Aspebindo Harap Entitas Batu Bara Bisa Buat Pasar Domestik Menarik

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA