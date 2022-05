Pendapatan Picu Lonjakan Laba Kobexindo 295% pada Kuartal I

Jakarta, Beritasatu.com – PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX), penyedia alat berat terintegrasi, pada triwulan pertama 2022. membukukan lonjakan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk 295,58% mencapai US$ 3,94 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$996,976.

"Pencapaian laba tersebut tidak lepas dari solidnya penjualan yang tumbuh 106,23% mencapai US$ 46,52 juta dibandingkan US$ 22,56 juta pada triwulan I 2021 lalu," kata Direktur Utama PT Kobexindo Tractors Tbk Andry B. Limawan dalam keterangan tertulisnya Kamis (16/5/2022).

Andry B. Limawan menambahkan, kenaikan penjualan ditopang keempat segmen yakni penjualan unit alat berat, suku cadang, jasa perbaikan & kontraktor tambang dan sewa.

Penjualan alat berat tercatat US$ 38,14 juta tumbuh 135%, tertinggi dibandingkan segmen lainnya. Segmen ini juga tercatat sebagai kontributor terbesar (82%) bagi pendapatan Kobexindo secara konsolidasi.

Adapun segmen suku cadang tercatat sebagai segmen dengan kontribusi terbesar kedua (10,24%) dengan pendapatan US$ 4,76 juta. atau tumbuh 42,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lalu.

Segmen selanjutnya adalah jasa perbaikan & kontraktor tambang (4,52%) dengan pencapaian US$ 2,10 juta dan terakhir, segmen sewa (3,25%) dengan pendapatan US$ 1,51 juta. Adapun pendapatan kedua segmen tersebut tumbuh masing-masing 26% dan 11,49%.

Setelah dikurangi oleh beban pokok pendapatan sebesar US$ 37,55 juta, Kobexindo berhasil membukukan laba kotor US$ 8,97 juta, naik 78,93% dibandingkan periode sama tahun 2021 lalu. Sedangkan laba usaha tercatat US$ 4,38 juta, tumbuh 123,50% dibandingkan tahun lalu sebesar US$ 1,96 juta dan laba sebelum pajak tercatat US$ 4,20 juta, melonjak 300% dibandingkan tahun lalu US$ 1,05 juta.

Dengan demikian perseroan tercatat perbaikan marjin laba sebelum pajak dari 4,66% menjadi 9,03%. Sedangkan marjin laba bersih tercatat 8,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,44%.

Posisi kas dan setara kas pada triwulan I 2022 tumbuh 290% menjadi US$ 18,25 juta dibandingkan dengan triwulan I 2021 sebesar US$ 4,68 juta.

Posisi aset lancar tumbuh dua digit, 31,62% menjadi US$ 93,87 juta sehingga posisi total aset menjadi US$ 139,99 juta, tumbuh 20,13% hingga akhir Maret 2022. Adapun ekuitas naik 10,97% menjadi US$ 39,32 juta.

Andry memaparkan, perseroan meyakini tren positif alat berat, khususnya pertambangan akan berlanjut setidaknya hingga akhir tahun 2022. Untuk itu Kobexindo percaya target pertumbuhan 20% untuk penjualan hingga akhir tahun 2022 akan tercapai.

Untuk menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, Kobexindo berupaya memanfaatkan semua peluang bisnis. Seperti yang dilakukan tahun ini dengan masuk ke sektor konstruksi untuk mendukung dan memperkuat strategi diversifikasi Perseroan.

