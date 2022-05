IHSG Menguat di 10 Menit Pertama Perdagangan Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 10 menit pertama pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (17/5/2022) menguat 0,33% ke 6.619,8.

Saham Wall Street bervariasi jelang data penjualan ritel. Nasdaq turun 1,2%; diikuti oleh S&P 500 yang turun 0,4%. Sementara itu, Dow Jones ditutup naik 0,08%. Investor fokus pada rilis data penjualan ritel AS pada Selasa (17/5/2022) waktu setempat, menyusul data inflasi minggu lalu yang tetap tinggi. Pergerakan kemarin juga di tengah data produksi industri Tiongkok April yang turun 2,9% YoY (Vs Mar +5,0% YoY), dan penjualan ritel China April turun 11,1% YoY (Vs Mar -3, 5% YoY).

Setelah sempat melemah ke 6.511, IHSG pada akhir pekan mencoba rebound dan akhirnya ditutup relatif flat di level 6.597. Hampir semua sektor menguat, dipimpin oleh transportasi & logistik, energi, dan konsumen non-siklus. Pergerakan IHSG pada Jumat terjadi di tengah rilis data cadangan devisa April yang turun USD 3,4 miliar menjadi USD 135,7 miliar seiring dengan volatilitas nilai tukar rupiah. Hari ini, investor menantikan rilis data neraca perdagangan, ekspor dan impor pada bulan April, dan NH Korindo Sekuritas juga memproyeksikan IHSG akan bergerak naik dengan kisaran 6.500 hingga 6.700.

BACA JUGA IHSG Kehilangan Rp 690 T Kapitalisasi Pasar dalam Sepekan

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,6% ke kisaran 463,9, indeks LQ45 naik 0,56% ke kisaran 1.001,5, JII turun 0,02% ke 590,6.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,16%, indeks komposit Shanghai naik 0,1%, Hang Seng Hong Kong naik 1,55%, S&P/AX 200 naik 0,22%, Kospi Korea Selatan naik 0,6%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com