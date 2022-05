BPS: Neraca Perdagangan April 2022 Surplus US$ 7,56 M

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia April 2022 surplus US$ 7,56 miliar, terutama berasal dari sektor nonmigas sebesar US$ 9,94 miliar. Sementara di sektor migas terjadi defisit US$ 2,38 miliar.

Nilai ekspor pada April 2022 mencapai US$ 27,32 miliar atau naik 3,11% kalau dibandingkan dengan Maret 2022 (Month to Month/MTM). Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi April tahun 2021 (Year on Year/YOY) itu naik sebesar 47,76%.

Nilai impor Indonesia April 2022 mencapai US$ 19,76 miliar, turun 10,01% dibandingkan nilai impor Maret 2022 atau naik 21,97% dibandingkan nilai impor April 2021

“Perkembangan ekspor secara MTM terlihat bahwa pada bulan April memang ini cenderung lebih rendah kenaikannya kalau dibandingkan dengan Maret 2022. Polanya juga sama, kalau kita perhatikan di tahun 2021 April juga lebih rendah dibandingkan Maret,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers secara daring pada Selasa (17/5/2022).

Ekspor nonmigas April 2022 mencapai US$ 25,89 miliar, naik 3,17% dibanding Maret 2022, dan naik 47,70% dibanding ekspor nonmigas April 2021.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–April 2022 mencapai US$ 93,47 miliar atau naik 38,68% dibanding periode yang sama tahun 2021. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$ 88,73 miliar atau naik 39,12%.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas April 2022 terhadap Maret 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral yaitu sebesar US$ 642,8 juta (13,88%), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada barang dari logam mulia dan perhiasan/ permata yaitu sebesar US$ 525,0 juta (47,84%).

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com