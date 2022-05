Jualan Moncer, Pendapatan Ciputra Development Naik 20,54%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Ciputra Development Tbk (CTRA) membukukan pendapatan sebanyak Rp 2,23 triliun sepanjang kuartal pertama 2022 atau melesat 20,54% dari Rp 1,85 triliun pada periode yang sama tahun 2021.

Berdasarkan laporan keuangan Ciputra Development dikutip Selasa (17/5/2022), naiknya pendapatan ditopang segmen kavling, rumah hunian, dan ruko yang jadi penyumbang terbesar pendapatan yakni Rp 1,50 triliun. Segmen ini bertumbuh pesat dari sebelumnya menyumbang Rp 921,62 miliar di kuartal pertama 2021. Sementara segmen hotel dan lapangan golf membukukan kenaikan pendapatan masing-masing 84,25% dan 19,01% menjadi Rp 132,13 miliar dan Rp 10,33 miliar

Namun kinerja yang positif ini tidak diikuti segmen kantor dan apartemen yang justru mencatatkan penurunan masing-masing 45,69% dan 30,95% atau Rp 159.34 miliar dan Rp 128,93 miliar terhadap total pendapatan tiga bulan pertama di 2022. Hal yang sama juga terjadi pada segmen rumah sakit, pusat niaga, sewa kantor yang masing-masing mengalami penurunan kontribusi 23,93%, 4,99% dan 4,36%.

Lebih lanjut beban pokok pendapatan pada periode ini tercatat Rp 1,14 triliun lebih tinggi dari periode sebelumnya Rp 920,93 miliar. Dengan begitu laba kotor yang diperoleh CTRA pada kuartal pertama 2022 juga menjadi lebih besar yakni Rp 1.09 triliun dari sebelumnya Rp 920,80 miliar.

Meski beban dan pendapatan dari beberapa segmen mengalami penurunan, laba periode berjalan justru meningkat 43,91% menjadi Rp 473,24 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp 328,85 miliar. Dengan begitu laba per saham emiten pengembang properti ini juga meningkat menjadi Rp 23 per saham dari Rp 13 per saham.

Sementara itu, per Maret 2022 total aset dari CTRA tercatat sebanyak Rp 40,81 triliun naik tipis dari total aset per Desember 2021 sebanyak Rp 40,66 triliun. Total aset ini terdiri dari aset lancar Rp 21,93 triliun dan aset tidak lancar Rp 18,88 triliun. Adapun total liabilitas CTRA saat ini berjumlah Rp 20,97 triliun, menurun 1,41% dari Rp 21,27 triliun.

Sumber: Investor Daily