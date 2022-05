B20 Sustainability 4.0 Awards Dorong Praktik Keberlanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - B20 Sustainability 4.0 Awards untuk pertama kalinya akan digelar untuk meningkatkan pengembangan praktik keberlanjutan di lingkup korporasi di Indonesia. Penghargaan ini diharapkan memperkuat kesadaran akan pentingnya sustainabilitas dan dampak besarnya bagi kehidupan dan dunia usaha di masa mendatang.

B20 Sustainability 4.0 Awards merupakan bagian dari program kerja sama antara Eropa dan Indonesia dalam gelaran side event B20 Indonesia 2022, diprakarsai oleh SwissCham bersama Kadin Indonesia, Eurocham, Britcham, Ekonid, IBAI, IFCCI dan Universitas Trisakti.

Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani, yang juga merupakan Ketua Penyelenggara B20 menyampaikan, B20 Sustainability 4.0 Awards bertujuan untuk menghargai upaya dari seluruh sektor swasta yang sudah mengadopsi lingkungan berkelanjutan, dan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi bisnis berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan B20 Indonesia, yaitu mendorong transisi ke net zero untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pelaku usaha Indonesia dengan masyarakat nasional dan internasional, Kadin mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan forum B20 untuk mengembangkan solusi yang produktif dan inovatif, serta meningkatkan kerja sama baik di tingkat sektoral maupun lintas sektoral, nasional dan internasional, sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Shinta dalam acara konferensi pers B20 Sustainability 4.0 Awards yang juga disiarkan secara daring, Selasa (17/5/2022).

Shinta menambahkan, dunia usaha memiliki posisi yang baik untuk menangkap dan menciptakan peluang untuk memberikan kontribusi positif di mana pun bisnis beroperasi. “Ini adalah transformasi yang membutuhkan kerja sama, akselerasi, dan keterlibatan seluruh rantai nilai bisnis,” kata Shinta.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia dan Timor Leste H. E Kurt Kunz menyampaikan, penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan dengan mengidentifikasi dan mengenali proyek-proyek keberlanjutan yang berdampak tinggi dari bisnis swasta di Indonesia.

“Swiss akan terus bermitra dan mendukung upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh tenaga kerja terampil Indonesia. Saya mengajak serta semua perusahaan Swiss di Indonesia untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan mereka di Indonesia untuk bersama mewujudkan sustainable development goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” kata Kurt Kunz.

Tiga kategori yang akan difokuskan dalam penghargaan ini adalah adalah Women in Sustainability (SDG5), Improving Access to Clean Water (SDG6), dan Reduction of Reuse of Plastic (SDG12). Seremonial Pemilihan Pemenang B20 Sustainability 4.0 Awards rencananya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2022, sebagai bagian dari gelaran side event B20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kadin.

“Dengan banyaknya inisiatif yang sedang berjalan untuk memajukan perlindungan lingkungan, keragaman, kesetaraan dan inklusi serta ekonomi digital di Indonesia, kami berharap dapat menampilkan karya-karya dari pelosok Indonesia yang belum dikenal tetapi berdampak dengan B20 Sustainability 4.0 Awards ini,” tambah Ketua Kelompok Sektor Keberlanjutan dan Inovasi SwissCham Christophe Piganiol.

