Multipolar Usung Solusi IBM Guardium dan IBM Security QRadar

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mendukung pengembangan teknologi digital perusahaan di berbagai sektor, PT Multipolar Technology Tbk, anak perusahaan PT Multipolar Tbk mengusung dua solusi security sekaligus, yakni IBM Guardium dan IBM Security QRadar XDR ke pasar Indonesia. Dua solusi ini diperlukan untuk mempermudah pengelolaan dan menjaga keamanan data perusahaan.

Director Enterprise Application Services Business Multipolar Technology Jip Ivan Sutanto menuturkan, IBM Guardium dihadirkan sebagai perangkat lunak (software) database activity monitoring yang mampu memproteksi data dan mempermudah monitoring aktivitas database dengan fitur yang lengkap dan powerful.

“Solusi ini dapat memonitor dan menjaga puluhan tipe relational database management system (RDBMS) maupun non-RDBMS, di cloud dan on-premises, yang kemudian disajikan dalam satu-kesatuan report dan dashboard,” kata Jip Ivan Sutanto dalam keterangan resminya, Selasa (17/5/2022).

BACA JUGA Multipolar Technology Optimistis Pendapatan Tumbuh 5%

Ivan menambahkan, solusi IBM Guardium juga mempermudah pelacakan letak data rahasia (confidential) yang tersimpan serta mengetahui apakah teknologi informasi dan database yang dipakai perusahaan memiliki celah keamanan, bug, leak, dan semacamnya. Kelebihan dari solusi IBM Guardium lainnya dapat memantau aktivitas database dari berbagai sumber data dengan satu sistem pelaporan secara terintegrasi dan real-time.

Untuk IBM Security QRadar XDR, solusi ini dikembangkan oleh IBM untuk membantu menggabungkan kemampuan teknologi endpoint detection and response (EDR), network detection and response (NDR), security information and event management (SIEM), hingga SOAR menjadi satu-kesatuan alur kerja yang komprehensif. Solusi tersebut menghubungkan informasi dan menjalankan fungsi secara otomatis atas bantuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sehingga suatu kejadian dapat direspons dan ditangani oleh tim teknologi informasi perusahaan dengan cepat.

“IBM Security QRadar XDR unggul karena didukung teknologi open source yang memungkinkan interoperabilitas dan kolaborasi antar-sistem keamanan, fleksibel, serta dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan ribuan perangkat lunak IBM App Exchange dan IBM X-Force Exchange,” ungkap Jip Ivan.

BACA JUGA Multipolar Technology Siapkan 4 Strategi Bisnis di 2022

IBM Security QRadar XDR Suite memiliki lima modul produk utama, antara lain QRadar SIEM yang dengan kemampuan user behavior analytics (UBA)-nya secara otomatis mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman dari dalam perusahaan secara real-time sehingga cukup waktu dan data untuk merespons ancaman. Kedua, QRadar NDR, modul pendukung QRadar SIEM untuk mendeteksi dan menganalisis informasi jaringan yang terdiri dari beberapa produk seperti QRadar Network Insights (QNI), QRadar Network Threat Analytics (QNTA), dan DNS Analyzer.

Ketiga, QRadar SOAR, modul pendukung QRadar SIEM dengan fungsi Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) hasil akuisisi dari Resilient SOAR yang dapat diintegrasikan dengan QRadar SIEM sebagai bentuk respons dan otomasi dari insiden yang terdeteksi. Keempat, QRadar XDR Connect, modul baru yang mencakup manajemen kasus, investigasi otomatis, pencarian terpadu, dan threat hunting di berbagai security tools yang terintegrasi dengan threat intelligent sebagai basis AI. Kelima, EDR ReaQta, modul baru yang memanfaatkan AI dengan performa tinggi untuk secara otomatis mendeteksi dan memblokir ancaman yang ditemukan pada endpoint.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com