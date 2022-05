Sempat Tembus US$ 115, Harga Minyak Mentah Dunia Ditutup Melemah

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia sempat melonjak melebihi $ 115 per barel pada hari Selasa (17/5/2022), tertinggi dalam sekitar tujuh minggu, karena Uni Eropa terus mendorong larangan impor minyak Rusia yang akan memperketat pasokan.

Harga minyak mentah akhirnya turun setelah Reuters melaporkan, mengutip sumber, bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan segera memberi wewenang kepada perusahaan minyak AS Chevron Corp untuk bernegosiasi dengan pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sebelumnya pengusaha AS dilarang diskusi dengan Venezuela.

Minyak mentah Brent diperdagangkan 1,97% lebih rendah pada $ 111,99, dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup 1,58%, lebih rendah pada $ 112,40 per barel.

Sebelumnya, Brent naik ke sesi tertinggi $115,69, tertinggi sejak 28 Maret. WTI mencapai $115,56 per barel, tertinggi sejak 24 Maret. Harga telah naik sekitar 20% sejak invasi Rusia.

Menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin gagal dalam upaya mereka untuk menekan Hongaria untuk mencabut hak vetonya pada embargo minyak yang diusulkan. Tetapi beberapa diplomat sekarang fokus pada pertemuan puncak 30-31 Mei sebagai momen untuk mencapai kesepakatan tentang larangan bertahap terhadap minyak metah Rusia.

Angka-angka menunjukkan bahwa pada bulan April, OPEC dan negara-negara sekutu termasuk Rusia, memproduksi minyak jauh di bawah level yang diperlukan berdasarkan kesepakatan mengurangi produksi secara bertahap yang dibuat selama pandemi terburuk pada tahun 2020.

Bulan ini, pengiriman minyak non-Rusia ke Pelabuhan Gdansk di Polandia mencapai angka tertinggi dalam setidaknya tujuh tahun, karena kilang di Jerman timur dan Polandia beralih dari Rusia.

