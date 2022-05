IHSG Merangkak Naik ke Kisaran 7.000

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,74% ke 6.693,9 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (18/5/2022).

Penjualan ritel AS dan pertumbuhan output manufaktur di bulan April masing-masing naik +0,9% MoM dan +1,1% MoM, meningkatkan prospek PDB kuartal II 2022 AS. Wall Street naik secara signifikan didukung oleh saham teknologi dan saham pertumbuhan. Pertumbuhan penjualan ritel di bulan April sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar +1.0% MoM (Vs Mar +1.4% MoM), didukung oleh pembelian kendaraan bermotor dan peningkatan pengeluaran untuk restoran. Sementara itu, pertumbuhan output manufaktur April melebihi ekspektasi (+0,5% MoM) dan Maret (+0,9% MoM), mengurangi kekhawatiran resesi di AS.

IHSG ditutup naik 0,7% menjadi 6.644, sejalan dengan sentimen positif surplus neraca perdagangan April sebesar USD 7,5 miliar. Surplus ini bisa menambah cadangan devisa April yang sempat turun menjadi USD 135,7 miliar. Sementara itu, surplus melebihi ekspektasi pasar sebesar +USD 4 miliar, dan Maret +USD 4,5 miliar. Pada periode yang sama, Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor dan impor di bulan April, masing-masing sebesar +47,8% YoY dan 21,9% YoY. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan terus menguat dengan bergerak ke atas di kisaran 6.600-6.750.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,64% ke kisaran 467, indeks LQ45 naik 0,55% ke kisaran 1.009,6, JII naik 0,16% ke 592,4.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,55%, indeks komposit Shanghai turun 0,15%, Hang Seng Hong Kong turun 0,62%, S&P/AX 200 naik 0,73%, Kospi Korea Selatan naik 0,05%.

Sumber: BeritaSatu.com